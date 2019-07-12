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12 июля 2019, 15:49



Законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно.

На сегодня подтверждён и законодательно закреплён общеустановленный пенсионный возраст для назначения страховой пенсии по старости на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это произойдёт постепенно и продлится в течение девяти лет - до 2028 года. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. То есть граждане, собравшиеся на пенсию в 2019 году, выйдут на неё позже на полгода от даты рождения, а не на год, а те, кто собирается выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два. Вместе с этим изменения пенсионного возраста не коснутся людей, имеющих льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтёров, горняков, спасателей, а также других работников, занятых в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Для большинства таких работников, как и раньше, право выхода на пенсию наступает по достижении 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины). Право на досрочный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии указанной категории работников отодвигается с учётом переходного периода с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. Право досрочного выхода на пенсию сохраняется также для лиц, пенсии которым назначаются по социальным мотивам. Так, например, женщинам с пятью детьми, инвалидам по зрению, родителям и опекунам инвалидов и другим гражданам досрочный выход сохраняется полностью без изменений. Мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет. Основные требования - 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребёнка до восьми лет. Как и до внесения изменений в законодательство, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по продолжительности страхового стажа и количеству пенсионных баллов. Право на пенсию в текущем году получат люди, имеющие 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Право на досрочный выход на пенсию есть и у некоторых категорий северян (занятых на подземных работах, мамочек, имеющих двоих и более детей и необходимый стаж и т. д.). Подробнее об этом читайте в одном из ближайших номеров «Заполярной Правды». Фото Ирины Яринской

Просмотров:195 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», обеспечивающий сбалансированность и долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы.На сегодня подтверждён и законодательно закреплён общеустановленный пенсионный возраст для назначения страховой пенсии по старости на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это произойдёт постепенно и продлится в течение девяти лет - до 2028 года.Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. То есть граждане, собравшиеся на пенсию в 2019 году, выйдут на неё позже на полгода от даты рождения, а не на год, а те, кто собирается выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два.Вместе с этим изменения пенсионного возраста не коснутся людей, имеющих льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтёров, горняков, спасателей, а также других работников, занятых в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Для большинства таких работников, как и раньше, право выхода на пенсию наступает по достижении 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины).Право на досрочный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии указанной категории работников отодвигается с учётом переходного периода с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии.Право досрочного выхода на пенсию сохраняется также для лиц, пенсии которым назначаются по социальным мотивам. Так, например, женщинам с пятью детьми, инвалидам по зрению, родителям и опекунам инвалидов и другим гражданам досрочный выход сохраняется полностью без изменений.Мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет. Основные требования - 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребёнка до восьми лет. Как и до внесения изменений в законодательство, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по продолжительности страхового стажа и количеству пенсионных баллов. Право на пенсию в текущем году получат люди, имеющие 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.Право на досрочный выход на пенсию есть и у некоторых категорий северян (занятых на подземных работах, мамочек, имеющих двоих и более детей и необходимый стаж и т. д.). Подробнее об этом читайте в одном из ближайших номеров «Заполярной Правды».Фото Ирины Яринской