Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39954

12 июля 2019, 16:05



Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта.

В связи с проведением в городе благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» 13 июля с 10.00 до 15.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на участке от площади Октябрьской до улицы Орджоникидзе (аналогичная информация размещена на справке-автомате многоканального телефона 400-700). В этой связи временно меняются маршруты автобусов, обычно следующих по Ленинскому проспекту. www.abw.by

Просмотров:174 В связи с проведением в городе благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» 13 июля с 10.00 до 15.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на участке от площади Октябрьской до улицы Орджоникидзе (аналогичная информация размещена на справке-автомате многоканального телефона 400-700).В этой связи временно меняются маршруты автобусов, обычно следующих по Ленинскому проспекту.www.abw.by