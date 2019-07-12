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12 июля 2019, 16:34



Норильский городской суд вынес решение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр.

По результатам судебного следствия все члены организованной группы были признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления. Им назначены наказания в виде лишения свободы условно с различными испытательными сроками, организатору – со штрафом в размере 350 тысяч рублей. https://potokmedia.ru

Просмотров:181 С участием государственного обвинителя норильским судом рассмотрено дело по обвинению шести лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой и сопряжённые с извлечением доходов в крупном размере), сообщает прокуратура края. В период с октября 2018-го по февраль 2019 года норильчанин, выполнявший роль организатора преступной группы, установил в нескольких помещениях Талнаха оборудование для проведения азартных игр. Он также привлёк соучастников, четверо из которых выполняли роли администраторов игорных заведений, один осуществлял функции охранника. В результате преступной группой был получен совокупный доход, превышающий 1,5 млн рублей.По результатам судебного следствия все члены организованной группы были признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления. Им назначены наказания в виде лишения свободы условно с различными испытательными сроками, организатору – со штрафом в размере 350 тысяч рублей.https://potokmedia.ru