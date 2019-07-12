Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39956

12 июля 2019, 16:35



В день рождения города и День металлурга в Норильске откроется ставшая уже традиционной продовольственная ярмарка.

Организатором ярмарки выступает управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска. Задать интересующие вопросы можно по телефону 43-71-90. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:256 Торговые ряды раскинутся 20 июля с 12.00 до 20.00 и 21 июля с 12.00 до 19.00 в районе ул. Советской, 5. На ярмарке будет представлена продукция «Жар.Птицы», предприятий общественного питания «ТоргЛидер», «Валёк», «Янтарь-98», кафе-кондитерской «Карамель», а также товаропроизводителей «Золотой олень плюс», «Северный гурман» и других. Гости ярмарки смогут попробовать бургеры, панини, пончики, картофель фри, безалкогольные напитки, пироги, выпечные изделия, мороженое, кондитерские изделия, супы на вынос, мёд, варенье, орехи; смогут приобрести замороженные полуфабрикаты, а также приготовленные на гриле, различную мясную продукцию местного производства.Организатором ярмарки выступает управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска. Задать интересующие вопросы можно по телефону 43-71-90.Фото Владимира Макушкина