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12 июля 2019, 16:47



Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Схема разрабатывается на базе широкого перечня нормативно-правовых актов - начиная от Жилищного, Градостроительного кодексов вплоть до Санитарных норм и правил. Она должна соответствовать федеральной Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года и учитывать планы развития территорий. Практика показывает, что полномочия по утверждению территориальных схем закреплены за высшими органами исполнительной власти в 42 регионах Российской Федерации. Разработкой и проведением общественного обсуждения территориальной схемы в части ТКО будет по-прежнему заниматься министерство по экологии и рациональному природопользованию. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:133 Поправки касаются территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления. Как сообщили в Законодательном собрании Красноярского края, комитет по природным ресурсам и экологии предложил закрепить за правительством региона полномочия по утверждению терсхемы. Предложение обосновано тем, что схема — это базовый документ. Она содержит данные о месте образования и складирования отходов в регионе, информацию о показателях по их обезвреживанию, утилизации и размещению; о необходимых капитальных вложениях в строительство заводов по переработке мусора; данные о том, как формируется плата за вывоз мусора. Причём речь идёт не только о ТКО, но и о промышленных, медицинских, сельскохозяйственных отходах.Схема разрабатывается на базе широкого перечня нормативно-правовых актов - начиная от Жилищного, Градостроительного кодексов вплоть до Санитарных норм и правил. Она должна соответствовать федеральной Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года и учитывать планы развития территорий.Практика показывает, что полномочия по утверждению территориальных схем закреплены за высшими органами исполнительной власти в 42 регионах Российской Федерации.Разработкой и проведением общественного обсуждения территориальной схемы в части ТКО будет по-прежнему заниматься министерство по экологии и рациональному природопользованию.Фото Владимира Макушкина