Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39958

12 июля 2019, 17:09



Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации.

Судебные приставы Норильска взыскали компенсацию материального ущерба в пользу автовладельца, транспорт которого получил повреждения в ДТП: его машина стояла на обочине, когда в неё врезалось другое авто. Виновник аварии попал в занос. Но добровольно выплачивать компенсацию не захотел, тогда в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Об этом рассказывает пресс-служба УФСПП региона. Согласно технической экспертизе восстановительный ремонт и утрата товарной стоимости составили 686 тысяч рублей. Но поскольку страховой полис у виновника отсутствовал, потерпевшая сторона обратилась в суд. В отдел судебных приставов истец обратился по причине нежелания ответчика исполнять решение суда о возмещении материального ущерба. Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику, а также обратил взыскание на зарплату. Кроме того, в отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности за несвоевременное исполнение требований представителя закона. В настоящее время производство окончено фактическим исполнением, деньги полностью взысканы и перечислены взыскателю. Фото https://kurgan.ru/

Просмотров:135 Судебные приставы Норильска взыскали компенсацию материального ущерба в пользу автовладельца, транспорт которого получил повреждения в ДТП: его машина стояла на обочине, когда в неё врезалось другое авто. Виновник аварии попал в занос. Но добровольно выплачивать компенсацию не захотел, тогда в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Об этом рассказывает пресс-служба УФСПП региона.Согласно технической экспертизе восстановительный ремонт и утрата товарной стоимости составили 686 тысяч рублей. Но поскольку страховой полис у виновника отсутствовал, потерпевшая сторона обратилась в суд. В отдел судебных приставов истец обратился по причине нежелания ответчика исполнять решение суда о возмещении материального ущерба. Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику, а также обратил взыскание на зарплату. Кроме того, в отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности за несвоевременное исполнение требований представителя закона. В настоящее время производство окончено фактическим исполнением, деньги полностью взысканы и перечислены взыскателю.Фото https://kurgan.ru/