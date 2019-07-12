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12 июля 2019, 17:14



Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.

По словам заместителя генерального директора НТЭК по ремонтам и обеспечению производства Дмитрия Литвинова, помимо этого отремонтируют столько же километров изоляции, шесть километров опорной части трубопроводов, более 440 единиц запорной арматуры различных диаметров, насосы бойлерных групп электростанций и котельных. На ремонтную кампанию 2019 года Норильско-Таймырская энергетическая компания затратит почти 2,5 миллиарда рублей. Значительная часть суммы пойдёт на ремонт теплофикационного оборудования. К работам летнего периода приступили 15 июня. Что касается сроков, Литвинов пояснил: из-за крайне короткого межотопительного периода график составлен буквально по часам. - Перед нами стоит задача в срок и качественно выполнить запланированные ремонты. 24 августа должны начать гидравлические испытания с последующей промывкой теплосетей, чтобы к 1 сентября в квартиры норильчан поступило тепло. Пул подрядчиков, занятых ремонтами, довольно большой - около 600 человек, - сказал спикер. Он также пояснил, что существует две линии теплосетей, которые питают город. Одна линия – направление «Север», проходящая по улице Лауреатов, там сейчас вовсю ведутся работы. Другая – направление «Юг» - в районе Дворца спорта «Арктика» возле озера Долгое, где рабочие также приступили к своим обязательствам. Кроме того, есть ещё три направления теплосетей промзоны: западное, восточное и отдельное направление – медный завод. В этом году работы предусмотрены на каждом из них. Собеседник добавил, что срок службы трубопровода зависит от многих факторов. Прежде всего – от качества теплоносителя и его агрессивных свойств. Средний срок службы новых труб – от 30 лет при качественной подготовке воды и должном уровне эксплуатации. «Работы проводятся таким образом, чтобы для жителей не было ограничений подачи горячей воды. Хотя согласно законодательству в случае необходимости мы имеем право на две недели приостановить теплоноситель. Но, повторюсь, мы стараемся избавить горожан от серьёзных хлопот», - резюмировал Дмитрий Литвинов. Фото Николая Майданова

Просмотров:167 По словам заместителя генерального директора НТЭК по ремонтам и обеспечению производства Дмитрия Литвинова, помимо этого отремонтируют столько же километров изоляции, шесть километров опорной части трубопроводов, более 440 единиц запорной арматуры различных диаметров, насосы бойлерных групп электростанций и котельных. На ремонтную кампанию 2019 года Норильско-Таймырская энергетическая компания затратит почти 2,5 миллиарда рублей. Значительная часть суммы пойдёт на ремонт теплофикационного оборудования.К работам летнего периода приступили 15 июня. Что касается сроков, Литвинов пояснил: из-за крайне короткого межотопительного периода график составлен буквально по часам.- Перед нами стоит задача в срок и качественно выполнить запланированные ремонты. 24 августа должны начать гидравлические испытания с последующей промывкой теплосетей, чтобы к 1 сентября в квартиры норильчан поступило тепло. Пул подрядчиков, занятых ремонтами, довольно большой - около 600 человек, - сказал спикер.Он также пояснил, что существует две линии теплосетей, которые питают город. Одна линия – направление «Север», проходящая по улице Лауреатов, там сейчас вовсю ведутся работы. Другая – направление «Юг» - в районе Дворца спорта «Арктика» возле озера Долгое, где рабочие также приступили к своим обязательствам. Кроме того, есть ещё три направления теплосетей промзоны: западное, восточное и отдельное направление – медный завод. В этом году работы предусмотрены на каждом из них.Собеседник добавил, что срок службы трубопровода зависит от многих факторов. Прежде всего – от качества теплоносителя и его агрессивных свойств. Средний срок службы новых труб – от 30 лет при качественной подготовке воды и должном уровне эксплуатации.«Работы проводятся таким образом, чтобы для жителей не было ограничений подачи горячей воды. Хотя согласно законодательству в случае необходимости мы имеем право на две недели приостановить теплоноситель. Но, повторюсь, мы стараемся избавить горожан от серьёзных хлопот», - резюмировал Дмитрий Литвинов.Фото Николая Майданова