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12 июля 2019, 17:17



Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот.

Как рассказала один из авторов инициативы — председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова, в Норильске стараниями органов местного самоуправления отсутствует очередь по предоставлению жилья для детей-сирот. Однако возникла проблема в связи с закрытием общежития, где в основном проживают дети-сироты, которые закончили обучение в общеобразовательных школах. Жильё за ними закреплено, но его надо отремонтировать, для этого муниципалитет и наделяется полномочиями. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:130 На сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты приняли в двух чтениях законопроект «О внесении изменений в статью 17-8 «О защите прав ребёнка» и в Закон края «О наделении органа местного самоуправления городского округа Норильск государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».Как рассказала один из авторов инициативы — председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова, в Норильске стараниями органов местного самоуправления отсутствует очередь по предоставлению жилья для детей-сирот. Однако возникла проблема в связи с закрытием общежития, где в основном проживают дети-сироты, которые закончили обучение в общеобразовательных школах. Жильё за ними закреплено, но его надо отремонтировать, для этого муниципалитет и наделяется полномочиями.Фото Владимира Макушкина