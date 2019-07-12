Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39961

12 июля 2019, 17:38



Торопитесь зарегистрироваться! Завтра кинокомплекс «Родина» примет участие в «ПикНике» «Город – это мы!».

Киновидеоклубное объединение «Экран» проведёт мастер-класс для участников старше 15 лет, на котором все желающие получат навыки операторского мастерства, режиссуры монтажа, написания сценария и создания раскадровки. Итогом мастер-класса станет сборник коротких видеоскетчей по тематике площадок «ПикНика». Не забудьте мобильный телефон с камерой, флешку и USB-кабель для своей модели телефона. Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация, для этого пройдите по ссылке https://kvko-ekran.timepad.ru/event/1016925/.

Просмотров:139 Киновидеоклубное объединение «Экран» проведёт мастер-класс для участников старше 15 лет, на котором все желающие получат навыки операторского мастерства, режиссуры монтажа, написания сценария и создания раскадровки. Итогом мастер-класса станет сборник коротких видеоскетчей по тематике площадок «ПикНика». Не забудьте мобильный телефон с камерой, флешку и USB-кабель для своей модели телефона.Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация, для этого пройдите по ссылке https://kvko-ekran.timepad.ru/event/1016925/.