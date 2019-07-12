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12 июля 2019, 18:01



Александр Симановский: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать».

Речь идёт о снижении ставки налога на имущество организаций. Докладчиком по этому вопросу выступил министр экономики и регионального развития Егор Васильев. Он сообщил, что компаниям, которые захотят воспользоваться льготой, следует выполнить ряд условий. Во-первых, они должны обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% по сравнению с уровнем 2018 года; во-вторых, размер их «экологических» инвестиций должен быть не менее 10 млрд рублей начиная с 1 января 2019 года. Пониженная ставка налога на имущество (до 0,1%) будет распространяться только на то оборудование, которое отвечает целям снижения выбросов. То есть если предприятие вложилось в экологию, это не означает, что у него появятся льготы на основные средства производства. Более того, положения законопроекта распространяются только на оборудование, используемое для реализации планов снижения выбросов загрязняющих веществ и (или) программ повышения экологической эффективности, которое появится с 1 января 2020 года. Действие льготы планируется распространить до 2030 года включительно. Народные избранники уточнили, где можно будет ознакомиться с экологическими планами предприятий, претендующих на получение налоговой преференции, и кто может потенциально воспользоваться льготой. По поводу планов Егор Васильев пояснил, что эти документы утверждаются организацией, которая будет администрировать налоговую льготу, — Росприроднадзором. Что касается возможных бенефициаров законопроекта, то это могут быть большие предприятия, попадающие под первую категорию опасности, в том числе и «Норникель». Льгота будет распространятся только на имущество, принятое на учёт с 1 января 2020 года, и только на то, которое отвечает целям снижения выбросов. На другое вновь создаваемое имущество законопроект не будет распространяться. «Все мы хотим, чтобы доходов стало больше, чтобы был профицит бюджета, — взял слово депутат Владимир Демидов. — Чтобы это случилось, надо наращивать производственные мощности. Но обратная сторона медали — это усиление нагрузки на экологию. Мы постоянно находимся в лидерах рейтингов среди самых грязных городов, и настало время совместно с финансово-промышленными группами реализовывать экологические задачи. Наша поддержка законопроекта — это одна из форм выполнения указа президента в рамках нацпроекта «Экология». Мы таким образом добиваемся результата и стимулируем модернизацию и развитие предприятий». Вице-спикер краевого парламента Сергей Зяблов назвал документ специфичным, поскольку до этого Законодательное собрание вводило льготы для увеличения мощностей производства, и тогда расчёт вёлся в отношении доходной базы, налогов и сопутствующих вещей. «Этот закон решает экологическую задачу, и мы как законодатели должны защитить все стороны, чтобы не получить обратного эффекта, — сказал Сергей Филиппович. — Наша задача заключается в том, чтобы ускорить этот процесс и дать возможность поучаствовать в нём бизнесу». Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов добавил, что условия для предприятий достаточно жёсткие и получить льготу они смогут только после подтверждения экологического эффекта. Александр Симановский считает: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать». Сергей Толмачёв напомнил, что в работе с крупными загрязнителями обычно власть использует метод кнута и (очень редко) метод пряника. Он отметил, что законопроект важен в первую очередь для двух городов — Красноярска и Норильска. «Нужно поддерживать документ и двигаться дальше», — заключил Сергей Александрович. По итогам обсуждения законопроект был принят в первом чтении. Фото Елены Белаловой

Просмотров:130 На сессии Заксобрания Красноярского края депутаты поддержали законопроект, который позволит предприятиям, вкладывающим собственные средства в экологическую модернизацию производства, получить налоговую преференцию, сообщила пресс-служба парламента.Речь идёт о снижении ставки налога на имущество организаций. Докладчиком по этому вопросу выступил министр экономики и регионального развития Егор Васильев. Он сообщил, что компаниям, которые захотят воспользоваться льготой, следует выполнить ряд условий. Во-первых, они должны обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% по сравнению с уровнем 2018 года; во-вторых, размер их «экологических» инвестиций должен быть не менее 10 млрд рублей начиная с 1 января 2019 года.Пониженная ставка налога на имущество (до 0,1%) будет распространяться только на то оборудование, которое отвечает целям снижения выбросов. То есть если предприятие вложилось в экологию, это не означает, что у него появятся льготы на основные средства производства. Более того, положения законопроекта распространяются только на оборудование, используемое для реализации планов снижения выбросов загрязняющих веществ и (или) программ повышения экологической эффективности, которое появится с 1 января 2020 года. Действие льготы планируется распространить до 2030 года включительно.Народные избранники уточнили, где можно будет ознакомиться с экологическими планами предприятий, претендующих на получение налоговой преференции, и кто может потенциально воспользоваться льготой.По поводу планов Егор Васильев пояснил, что эти документы утверждаются организацией, которая будет администрировать налоговую льготу, — Росприроднадзором. Что касается возможных бенефициаров законопроекта, то это могут быть большие предприятия, попадающие под первую категорию опасности, в том числе и «Норникель».Льгота будет распространятся только на имущество, принятое на учёт с 1 января 2020 года, и только на то, которое отвечает целям снижения выбросов. На другое вновь создаваемое имущество законопроект не будет распространяться.«Все мы хотим, чтобы доходов стало больше, чтобы был профицит бюджета, — взял слово депутат Владимир Демидов. — Чтобы это случилось, надо наращивать производственные мощности. Но обратная сторона медали — это усиление нагрузки на экологию. Мы постоянно находимся в лидерах рейтингов среди самых грязных городов, и настало время совместно с финансово-промышленными группами реализовывать экологические задачи. Наша поддержка законопроекта — это одна из форм выполнения указа президента в рамках нацпроекта «Экология». Мы таким образом добиваемся результата и стимулируем модернизацию и развитие предприятий».Вице-спикер краевого парламента Сергей Зяблов назвал документ специфичным, поскольку до этого Законодательное собрание вводило льготы для увеличения мощностей производства, и тогда расчёт вёлся в отношении доходной базы, налогов и сопутствующих вещей.«Этот закон решает экологическую задачу, и мы как законодатели должны защитить все стороны, чтобы не получить обратного эффекта, — сказал Сергей Филиппович. — Наша задача заключается в том, чтобы ускорить этот процесс и дать возможность поучаствовать в нём бизнесу».Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов добавил, что условия для предприятий достаточно жёсткие и получить льготу они смогут только после подтверждения экологического эффекта.Александр Симановский считает: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать».Сергей Толмачёв напомнил, что в работе с крупными загрязнителями обычно власть использует метод кнута и (очень редко) метод пряника. Он отметил, что законопроект важен в первую очередь для двух городов — Красноярска и Норильска. «Нужно поддерживать документ и двигаться дальше», — заключил Сергей Александрович.По итогам обсуждения законопроект был принят в первом чтении.Фото Елены Белаловой