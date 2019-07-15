Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39964

15 июля 2019, 11:01



567 норильских семей получают «президентские» выплаты на первого ребёнка.

Семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка и чей семейный доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на каждого члена семьи, могут оформить так называемые президентские выплаты. Данная мера социальной поддержки действует с 1 января 2018 года в рамках национального проекта «Демография». Размер пособия рассчитывается из величины прожиточного минимума, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой, для соответствующей территории Красноярского края. Полуторакратный прожиточный минимум на одного члена семьи в 2019 году в Норильске составляет 25 418 рублей. Следовательно, ежемесячная выплата на ребёнка для Норильска – 16 741 рубль. «По поручению президента РФ Владимира Путина с января 2020 года будет поднят полуторакратный порог прожиточного минимума до двукратного. Законопроект уже передан в Госдуму и скоро будет принят. В настоящее время за назначением пособия обращаются порядка 45% от всех семей, родивших первенцев, а принятые изменения позволят оказать поддержку более 70% граждан», – отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики края. Напомним, ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребёнком полутора лет. Родителям, чьим детям уже исполнился год, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства для назначения выплат ещё на полгода. Фото https://100migrantov.ru

Просмотров:29 Таковы данные за полтора года. Всего же, по данным министерства социальной политики Красноярского края, в крае таких семей около 9,5 тысячи. Сумма перечисленных средств составила более 1,1 млрд рублей.Семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка и чей семейный доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на каждого члена семьи, могут оформить так называемые президентские выплаты. Данная мера социальной поддержки действует с 1 января 2018 года в рамках национального проекта «Демография».Размер пособия рассчитывается из величины прожиточного минимума, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой, для соответствующей территории Красноярского края. Полуторакратный прожиточный минимум на одного члена семьи в 2019 году в Норильске составляет 25 418 рублей. Следовательно, ежемесячная выплата на ребёнка для Норильска – 16 741 рубль.«По поручению президента РФ Владимира Путина с января 2020 года будет поднят полуторакратный порог прожиточного минимума до двукратного. Законопроект уже передан в Госдуму и скоро будет принят. В настоящее время за назначением пособия обращаются порядка 45% от всех семей, родивших первенцев, а принятые изменения позволят оказать поддержку более 70% граждан», – отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики края.Напомним, ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребёнком полутора лет. Родителям, чьим детям уже исполнился год, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства для назначения выплат ещё на полгода.Фото https://100migrantov.ru