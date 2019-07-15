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15 июля 2019, 11:04

В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключения воды в домах.


Работы завершат к осени, до тех пор горячую воду в домах отключают по графику. Напомним, специалисты «Коммунальных объединённых систем» разработали графики проведения работ на магистральных сетях, которые опубликованы на официальном сайте Норильска в разделе «УЖКХ». Закон допускает отключение горячей воды во время профилактических ремонтов не дольше чем на 14 суток. В Норильске решено отключать воду небольшими участками на пять дней без захвата выходных.
Согласно составленным графикам с 15 по 19 июля горячей воды не будет по адресам:
В Центральном районе:
- Ленинский пр., 10а, 25 (к. 1 – к. 4), 25а, 27 (к. 1, к. 2) 28 (к. 3, к. 4), 29 (к. 1, к. 2), 30, 31 (к. 1 – к. 3), 33, 33а, 33б, 35, 37 (к. 1 – к. 5), 40 (к. 1, к. 2), 40а;
- ул. Б. Хмельницкого, 6, 6а, 7, 8а, 9, 11, 13;
- ул. Пушкина, 6а;
- ул. Севастопольская, 5.
В Талнахе:
- ул. Космонавтов, 12, 14, 15/1, 16, 27, 27а, 29, 31, 31/1, 31а, 33, 35а, 37, 37/1, 37/2, 43, 45, 47, 49;
- ул. Федоровского, 21, 23, 25;
- ул. Новая, 7;
- ул. Первопроходцев, 6, 10, 12, 13, 13/1, 13/2, 15, 18.
В Кайеркане:
- ул. Строительная, 1, 1а, 1б, 1д, 1ж, 2а, 2а/1, 2в, 2г, 3а, 5/1, 6, 8, 8а, 8а/1;
- ул. Норильская, 2, 6, 22 ,24, 26;
- ул. Победы, 1/1.

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    Список новостей

 15 июля 2019 
11:04   В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключения воды в домах. 11:01   567 норильских семей получают «президентские» выплаты на первого ребёнка.

 12 июля 2019 
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17:17   Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот. 17:14   Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.
17:09   Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации. 16:47   Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
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16:05   Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта. 15:49   Законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно.
15:31   Посоревноваться в подвижных конкурсах и попробовать свои силы в мастер-классах смогут маленькие норильчане в День города, 20 июля. 15:05   Сегодня завершился Петров пост. Православные отмечают праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
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12:49   В СРК «Арена» сработала пожарная сигнализация. 12:41   Новые идеи. В Норильске пройдёт первый фестиваль уличных искусств «АРкТика».
12:08   «Норникель» принял участие в глобальном индустриальном саммите GMIS-2019. 12:03   Владельцам частных изб и хозяйств в охранной зоне «Заповедников Таймыра» надо оформить аренду земельного участка в лесничестве, чтобы законно пользоваться своими базами.
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18:25   На памятнике Николаю Урванцеву сломали очки. 17:55   Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.
17:43   Этим летом будут восстановлены две мозаики на торцах домов № 43 и № 47 на ул. Комсомольской. Работы завершатся к концу августа. 17:33   Управляющие компании города посоревновались в конкурсе на лучшую готовность дворов к лету.
16:58   На пересечении улиц Талнахской и Пушкина появятся светофоры и ограждённые пешеходные зоны. Работы уже ведутся. 16:44   Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.
16:21   Авиакомпания NordStar расширяет линейку услуг: теперь пассажирам доступен онлайн-чат. 16:01   Ситуация с вывозом мусора и крысами в Норильске на личном контроле главы города. Ринат Ахметчин обсудил с руководством «РостТех», как решить эти проблемы.
14:48   «Мальчишки Севера» побывали в музее «Боевого братства». 14:29   Участницы вокальной студии Voices Городского центра культуры отличились в Керчи.
14:10   Ко Дню металлурга активные сотрудники компании «Норникель» получат премии. 14:09   Трое норильчан примут участие во второй смене XIII Всероссийского молодёжного форума «Территория инициативной молодёжи (ТИМ) «Бирюса».
13:51   За полгода 383 норильчанина поучаствовали в сдаче нормативов ГТО. Знаки отличия получат 237 человек. 13:06   10 лет тюрьмы грозит 34-летнему норильчанину за хранение наркотиков.
12:41   Норильчане могут стать соавторами энциклопедии «Победители». 12:35   Предприятиям, инвестирующим в экологию, хотят дать налоговые преференции.
10:06   Белая медведица, доставленная из Норильска в «Роев ручей», возможно, переедет в другой зоопарк.

 10 июля 2019 
21:07   В Норильске увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» – регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора. 18:00   В Норильске в День города пройдёт третье городское экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
16:49   В Норильске собирают гуманитарный груз в Иркутскую область. 16:04   Предприятиям края требуется более 46 тысяч сотрудников на постоянную работу. Немало вакансий и у норильских работодателей.
15:11   Творческие норильчане могут предложить свои идеи для создания первого в Норильске арт-парка с использованием промышленного и бытового мусора. 14:20   В этом году заканчивается программа государственного софинансирования пенсионных накоплений для тех, кто начал осуществлять выплаты по ней в 2010 году.
14:07   В 2020 году в Норильске планируется открыть филиал центра «Мой бизнес» — «агрегатор услуг» от краевого Агентства развития бизнеса. 14:03   «Норникель» планирует запустить цифровую торговлю металлами к концу 2019 года.
13:27   В рамках развития проекта по добровольному медстрахованию (ДМС) организовано обслуживание работников «Норникеля» на базе клиники «Диалог плюс». Первыми для работы в ней прибыли врачи из Новосибирска. 12:57   За июнь предприниматели возместили ущерб своим недовольным клиентам и покупателям на сумму более 174 тысяч рублей.




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