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15 июля 2019, 11:04



В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключения воды в домах.

Согласно составленным графикам с 15 по 19 июля горячей воды не будет по адресам: В Центральном районе: - Ленинский пр., 10а, 25 (к. 1 – к. 4), 25а, 27 (к. 1, к. 2) 28 (к. 3, к. 4), 29 (к. 1, к. 2), 30, 31 (к. 1 – к. 3), 33, 33а, 33б, 35, 37 (к. 1 – к. 5), 40 (к. 1, к. 2), 40а; - ул. Б. Хмельницкого, 6, 6а, 7, 8а, 9, 11, 13; - ул. Пушкина, 6а; - ул. Севастопольская, 5. В Талнахе: - ул. Космонавтов, 12, 14, 15/1, 16, 27, 27а, 29, 31, 31/1, 31а, 33, 35а, 37, 37/1, 37/2, 43, 45, 47, 49; - ул. Федоровского, 21, 23, 25; - ул. Новая, 7; - ул. Первопроходцев, 6, 10, 12, 13, 13/1, 13/2, 15, 18. В Кайеркане: - ул. Строительная, 1, 1а, 1б, 1д, 1ж, 2а, 2а/1, 2в, 2г, 3а, 5/1, 6, 8, 8а, 8а/1; - ул. Норильская, 2, 6, 22 ,24, 26; - ул. Победы, 1/1.

Просмотров:28 Работы завершат к осени, до тех пор горячую воду в домах отключают по графику. Напомним, специалисты «Коммунальных объединённых систем» разработали графики проведения работ на магистральных сетях, которые опубликованы на официальном сайте Норильска в разделе «УЖКХ». Закон допускает отключение горячей воды во время профилактических ремонтов не дольше чем на 14 суток. В Норильске решено отключать воду небольшими участками на пять дней без захвата выходных.Согласно составленным графикам с 15 по 19 июля горячей воды не будет по адресам:В Центральном районе:- Ленинский пр., 10а, 25 (к. 1 – к. 4), 25а, 27 (к. 1, к. 2) 28 (к. 3, к. 4), 29 (к. 1, к. 2), 30, 31 (к. 1 – к. 3), 33, 33а, 33б, 35, 37 (к. 1 – к. 5), 40 (к. 1, к. 2), 40а;- ул. Б. Хмельницкого, 6, 6а, 7, 8а, 9, 11, 13;- ул. Пушкина, 6а;- ул. Севастопольская, 5.В Талнахе:- ул. Космонавтов, 12, 14, 15/1, 16, 27, 27а, 29, 31, 31/1, 31а, 33, 35а, 37, 37/1, 37/2, 43, 45, 47, 49;- ул. Федоровского, 21, 23, 25;- ул. Новая, 7;- ул. Первопроходцев, 6, 10, 12, 13, 13/1, 13/2, 15, 18.В Кайеркане:- ул. Строительная, 1, 1а, 1б, 1д, 1ж, 2а, 2а/1, 2в, 2г, 3а, 5/1, 6, 8, 8а, 8а/1;- ул. Норильская, 2, 6, 22 ,24, 26;- ул. Победы, 1/1.