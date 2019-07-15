Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39966

15 июля 2019, 11:16



Купаться запрещено! Полицейские проинспектировали берег озера Долгое и напомнили норильчанам о правилах безопасности.

Родителям и детям напомнили правила поведения вблизи водоёмов, а также о том, что в Норильске нет мест, предназначенных для купания. Взрослых призвали к постоянному контролю за детьми, играющими на берегу. Фото ОМВД по г. Норильску

Просмотров:382 Сотрудники норильской полиции и члены общественного совета при ОМВД России по г. Норильску пообщались с отдыхающими на озере в рамках профилактического мероприятия «Шанс». Здесь они встретили несколько молодёжных компаний и семьи с детьми. Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали подросткам об ответственности за употребление алкоголя и наркотических средств, о негативном влиянии, которое они оказывают на организм.Родителям и детям напомнили правила поведения вблизи водоёмов, а также о том, что в Норильске нет мест, предназначенных для купания. Взрослых призвали к постоянному контролю за детьми, играющими на берегу.Фото ОМВД по г. Норильску