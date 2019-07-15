Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39967

15 июля 2019, 11:22



Прокуратура Норильска защищает права горожан на взыскание заработной платы.

Прокуратурой города принесены протесты на незаконные постановления судебного пристава-исполнителя, которые вышестоящим должностным лицом межрайонного отдела судебных приставов по Норильску удовлетворены, документы приняты к исполнению. https://myslo.ru

Просмотров:263 Прокуратурой города в межрайонном отделе судебных приставов по Норильску проведена проверка соблюдения требований законодательства при взыскании задолженности по заработной плате, сообщает портал прокуратуры края. В ходе проверки выявлены два постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства о взыскании задолженности по заработной плате с предприятия «Заполярное» ФСИН России на общую сумму, превышающую 500 тысяч рублей. Основанием отказа в обоих случаях послужило то, что, по мнению судебного пристава-исполнителя, задолженность с указанного должника подлежала взысканию финансовыми органами в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, а не органами Федеральной службы судебных приставов в порядке законодательства об исполнительном производстве. Но такой вывод не основан на нормах законодательства, поскольку предприятие «Заполярное» является коммерческой организацией, и его средства не являются частью бюджетной системы РФ. Так что обращение взыскания на них производится в том же порядке, что на средства иных коммерческих организаций.Прокуратурой города принесены протесты на незаконные постановления судебного пристава-исполнителя, которые вышестоящим должностным лицом межрайонного отдела судебных приставов по Норильску удовлетворены, документы приняты к исполнению.https://myslo.ru