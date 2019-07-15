Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39968

15 июля 2019, 13:12



Общественники остались довольны проверкой отдела по вопросам миграции норильской полиции.

Знакомясь с работой подразделения по вопросам миграции, члены общественного совета пообщались с посетителями. Все присутствующие отметили вежливость и корректность сотрудников ОВМ, а так же пунктуальность, так как заявленное время приема не превышает 15 минут. По словам первого заместителя председателя общественного совета Юрия Кононченко, от посещения отдела по вопросам миграции осталось хорошее впечатление: «В помещении очень уютно и комфортно, жалоб на работу полиции не поступило». Фото https://норильск.24.мвд.рф/

Просмотров:272 В фойе здания представители общественного совета при отделе МВД России по Норильску Юрий Кононченко и Наталья Солодовник сразу обратили внимание на заполненные информационные стенды со справочной информацией для посетителей и общее состояние помещений учреждения. В ходе наблюдения за работой сотрудников ОВМ общественники отметили слаженность в работе коллектива.Знакомясь с работой подразделения по вопросам миграции, члены общественного совета пообщались с посетителями. Все присутствующие отметили вежливость и корректность сотрудников ОВМ, а так же пунктуальность, так как заявленное время приема не превышает 15 минут. По словам первого заместителя председателя общественного совета Юрия Кононченко, от посещения отдела по вопросам миграции осталось хорошее впечатление: «В помещении очень уютно и комфортно, жалоб на работу полиции не поступило».Фото https://норильск.24.мвд.рф/