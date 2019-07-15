Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39969

15 июля 2019, 13:35



В городе появились специальные урны.

Елена Антакова, волонтёр команды «Зелёные шнурки», рассказала: – Среди нас оказалось много собаководов, и, как и все горожане, весной мы повсеместно замечаем «сюрпризы» после выгула собак. Поэтому решили, что подобные урны в нашем городе нужны. Мы выиграли экомарафон, и на средства, выделенные на экодело, к которым мы добавили сумму выигранного сертификата, закупили девять урн, семь из которых будут установлены в Центральном районе. Две – в Оганере. Управляющая компания «ЖКС» согласилась взять их в обслуживание, за что мы ей очень признательны. Волонтёры считают, что важно привлекать внимание горожан к цивилизованным способам ухода за своими питомцами. Обеспечить урнами весь город они не смогут, но надеются, что уже имеющиеся положат начало собственной дисциплине собаководов. - В урне есть отделение со сменными пакетами, в них можно убрать отходы жизнедеятельности животного и выбросить их в центральное отделение той же урны. Хотелось бы, чтобы люди обращали внимание на предназначение этих урн, а то мы уже вылавливаем оттуда окурки и бутылки, - рассказывает Людмила Морозова, начальник участка санитарной очистки ЖКС. Она пояснила, что урны будут очищаться дворниками ежедневно. На зиму их демонтируют, но весной выставят снова. Адреса, где появятся ещё пять урн, сейчас определяются – исходя из количества собаководов в том или ином дворе. Надо сказать, что уборка за своим животным не просто вопрос воспитанности, это требование закреплено федеральным законодательством. В частности, ст. 13 498-ФЗ «Требования к содержанию домашних животных» гласит: «Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных». Для нарушителей предусмотрен административный штраф в 2000 рублей, отмечает Людмила Морозова. Волонтёры уже двух команд – «Зелёные шнурки» и «Зелёная волна» – решили продолжить «собачью работу», и в конце августа – начале сентября представят новое экодело – обновлённую площадку для выгула собак на ул. 50 лет Октября. Сейчас ребята облагораживают её, закупают материалы для восстановления и окраски имеющегося на ней оборудования. Фото Ирины Яринской

Просмотров:304 Новенькие зелёные урны с нарисованной на них собакой появились в Центральном районе по четырём адресам: пр. Ленинский, 12, 24 и 28, ул. Павлова, 20. Первую установили 8 июля, сегодня – уже четвёртую. Это инициатива норильских волонтёров в рамках в экомарафона «ПонесЛось!» «Норникеля». Начало ей было положёно ещё год назад, во время прошлого экомарафона.Елена Антакова, волонтёр команды «Зелёные шнурки», рассказала:– Среди нас оказалось много собаководов, и, как и все горожане, весной мы повсеместно замечаем «сюрпризы» после выгула собак. Поэтому решили, что подобные урны в нашем городе нужны. Мы выиграли экомарафон, и на средства, выделенные на экодело, к которым мы добавили сумму выигранного сертификата, закупили девять урн, семь из которых будут установлены в Центральном районе. Две – в Оганере. Управляющая компания «ЖКС» согласилась взять их в обслуживание, за что мы ей очень признательны.Волонтёры считают, что важно привлекать внимание горожан к цивилизованным способам ухода за своими питомцами. Обеспечить урнами весь город они не смогут, но надеются, что уже имеющиеся положат начало собственной дисциплине собаководов.- В урне есть отделение со сменными пакетами, в них можно убрать отходы жизнедеятельности животного и выбросить их в центральное отделение той же урны. Хотелось бы, чтобы люди обращали внимание на предназначение этих урн, а то мы уже вылавливаем оттуда окурки и бутылки, - рассказывает Людмила Морозова, начальник участка санитарной очистки ЖКС. Она пояснила, что урны будут очищаться дворниками ежедневно. На зиму их демонтируют, но весной выставят снова. Адреса, где появятся ещё пять урн, сейчас определяются – исходя из количества собаководов в том или ином дворе.Надо сказать, что уборка за своим животным не просто вопрос воспитанности, это требование закреплено федеральным законодательством. В частности, ст. 13 498-ФЗ «Требования к содержанию домашних животных» гласит: «Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных». Для нарушителей предусмотрен административный штраф в 2000 рублей, отмечает Людмила Морозова.Волонтёры уже двух команд – «Зелёные шнурки» и «Зелёная волна» – решили продолжить «собачью работу», и в конце августа – начале сентября представят новое экодело – обновлённую площадку для выгула собак на ул. 50 лет Октября. Сейчас ребята облагораживают её, закупают материалы для восстановления и окраски имеющегося на ней оборудования.Фото Ирины Яринской