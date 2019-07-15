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15 июля 2019, 14:32



У Норильска самые высокие показатели по профзаболеваниям в крае.

Профессиональные заболевания зарегистрированы на восьми территориях Красноярского края. Наибольшее число случаев было зарегистрировано в крупных индустриальных центрах Красноярского края: в Красноярске – 15 случаев, в Норильске – 124 случая, а также в Лесосибирске – 3 случая, в Богучанском и Ачинском районах по 2 случая. По одному случаю профзаболеваний зарегистрировано в гг. Канске, Заозерный. Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости зарегистрированы на предприятиях по добыче металлических руд – 40,5%, а также в строительстве – 31,1% от общего числа случаев. В структуре хронической профессиональной заболеваемости первое место (70,9%) занимает группа заболеваний, вызываемых воздействием производственных физических факторов (вибрация, производственный шум). На втором месте (21,6%) - заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Третье (4,1%) - заболевания, связанные с воздействием производственных химических факторов (химические вещества). Четвёртое место (3,4%) занимают заболевания, вызываемые воздействием производственных биологических факторов. У мужчин профессиональные заболевания наиболее часто регистрировались в следующих профессиях (должностях): проходчик, машинист погрузочно-доставочной машины, машинист буровой установки, горнорабочий очистного забоя, мастер-взрывник, бурильщик шпуров, командир воздушного судна, электролизник расплавленных солей, крепильщик, машинист экскаватора и других. У женщин - среди работников здравоохранения – врачей, медицинских сестёр, санитарок. По выводам специалистов, обстоятельствами и условиями возникновения хронических профзаболеваний за исследуемый период послужили несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки средств труда, несовершенство санитарно-технических установок и рабочих мест, профессиональный контакт с инфекционным агентом, несовершенство средств индивидуальной защиты, неприменение или отсутствие СИЗ, а также нарушение правил техники безопасности. Фото Ирины Яринской

Просмотров:292 На территории Красноярского края за первое полугодие 2019 года было зарегистрировано 148 случаев профессиональных заболеваний, что ниже в 1,4 раза, чем за аналогичный период прошлого года (200 случаев). Такие данные приводит управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.Профессиональные заболевания зарегистрированы на восьми территориях Красноярского края. Наибольшее число случаев было зарегистрировано в крупных индустриальных центрах Красноярского края: в Красноярске – 15 случаев, в Норильске – 124 случая, а также в Лесосибирске – 3 случая, в Богучанском и Ачинском районах по 2 случая. По одному случаю профзаболеваний зарегистрировано в гг. Канске, Заозерный.Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости зарегистрированы на предприятиях по добыче металлических руд – 40,5%, а также в строительстве – 31,1% от общего числа случаев. В структуре хронической профессиональной заболеваемости первое место (70,9%) занимает группа заболеваний, вызываемых воздействием производственных физических факторов (вибрация, производственный шум). На втором месте (21,6%) - заболевания, связанные с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Третье (4,1%) - заболевания, связанные с воздействием производственных химических факторов (химические вещества). Четвёртое место (3,4%) занимают заболевания, вызываемые воздействием производственных биологических факторов.У мужчин профессиональные заболевания наиболее часто регистрировались в следующих профессиях (должностях): проходчик, машинист погрузочно-доставочной машины, машинист буровой установки, горнорабочий очистного забоя, мастер-взрывник, бурильщик шпуров, командир воздушного судна, электролизник расплавленных солей, крепильщик, машинист экскаватора и других. У женщин - среди работников здравоохранения – врачей, медицинских сестёр, санитарок. По выводам специалистов, обстоятельствами и условиями возникновения хронических профзаболеваний за исследуемый период послужили несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки средств труда, несовершенство санитарно-технических установок и рабочих мест, профессиональный контакт с инфекционным агентом, несовершенство средств индивидуальной защиты, неприменение или отсутствие СИЗ, а также нарушение правил техники безопасности.Фото Ирины Яринской