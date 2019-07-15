Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39971

15 июля 2019, 14:39



Больше 150 административных материалов на водителей составили норильские автоинспекторы за прошлую неделю.

Кроме того, в отношении троих водителей были составлены административные материалы за превышение установленной скорости, за выезд на полосу встречного движения составлено восемь протоколов. Семеро мотоциклистов попались на нарушении правил пользования мотошлемами, регистрации мототехники, а также на управлении мотоциклом без водительского удостоверения. Один мотоцикл помещён на штрафстоянку.

Просмотров:209 Таковы результаты проведённых профилактических мероприятий, сообщили в ОМВД России по Норильску. За время рейда полицейские задержали троих нетрезвых водителей; привлечены к ответственности за нарушение правил уступить дорогу пешеходам четыре человека, ещё трое проигнорировали требование об использовании ремней безопасности во время перевозки детей в транспорте.Кроме того, в отношении троих водителей были составлены административные материалы за превышение установленной скорости, за выезд на полосу встречного движения составлено восемь протоколов. Семеро мотоциклистов попались на нарушении правил пользования мотошлемами, регистрации мототехники, а также на управлении мотоциклом без водительского удостоверения. Один мотоцикл помещён на штрафстоянку.