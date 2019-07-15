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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:39 В этом году полсотни норильчан прошли обучение по направлению службы занятости под заказ 11 работодателей.
16:53 Норильск помогает пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
16:29 2700 горожан прибыли в субботу на четвёртый ПикНик «Город - это мы!»
16:26 Наш регион направил технику для ликвидации последствий паводков в Иркутской области.
15:55 На стадионе «Заполярник» прошёл культурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Раздвигая горизонты».
15:54 В Норильске прошёл второй этап соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу.
15:53 Больше 2500 норильчан преодолели двухкилометровую дистанцию четвёртого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».
15:52 Авиакомпания NordStar открыла дополнительный канал продажи авиабилетов: теперь - через контактный центр.
15:34 При поддержке компании «Норникель» состоялся крупнейший европейский опен-эйр науки и технологий - Geek Picnic.
15:34 В чемпионате Норильска по футболу новый лидер.
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