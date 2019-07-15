Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39972

15 июля 2019, 14:46



Морской терминал «Порт бухта Север» включён в схему территориального планирования страны.

Новый морской терминал, который расположится в 40 км от посёлка Диксон, будет использоваться для отгрузки и транспортировки нефти, добытой при освоении нового нефтяного кластера на Таймыре, сообщает официальный портал края. Планируется построить нефтеналивной терминал мощностью 25 млн тонн с возможностью расширения до 50 млн. Порт и Пайяхское месторождение соединят нефтепроводом протяженностью около 400 км. Проект освоения Пайяхской группы месторождений, входящий в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», является одним из крупнейших в стране в сфере нефтедобычи. Утверждённые извлекаемые запасы нефти составляют более одного миллиарда тонн. В настоящее время на площадке закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, специалисты готовятся к началу бурения первого куста скважины. Запустить промышленное производство планируется к 2024 году, объем добычи – 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой до 50 млн тонн нефти ежегодно. Добытая нефть будет экспортироваться по Северному морскому пути в страны Европы и Азии. Ежегодно через Северный морской путь планируется направлять до 100 млн тонн нефти, добытой в арктическом кластере, который включает в себя Тагульское, Сузунское, Лодочное и Пайяхские месторождения. Реализация данного проекта внесёт существенный вклад в развитие арктической зоны Красноярского края, создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию инфраструктуры, а также обеспечит загрузку Северного морского пути. Генеральный директор корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко считает, что отражение порта в федеральных документах свидетельствует о поддержке федеральных властей проекта разработки Пайяхской группы месторождений. «Включение морского терминала в схему территориального планирования Российской Федерации определяет территорию для размещения объекта федерального значения. Муниципальной администрации это дает основания провести планировку территории, инвестору проекта – начать сбор исходной разрешительной документации», – отметил он. Фото https://dela.ru

Просмотров:207 Правительство России утвердило изменения в схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автодорог федерального значения. В новую редакцию документа включены планы строительства морского терминала в бухте Север.Новый морской терминал, который расположится в 40 км от посёлка Диксон, будет использоваться для отгрузки и транспортировки нефти, добытой при освоении нового нефтяного кластера на Таймыре, сообщает официальный портал края. Планируется построить нефтеналивной терминал мощностью 25 млн тонн с возможностью расширения до 50 млн. Порт и Пайяхское месторождение соединят нефтепроводом протяженностью около 400 км.Проект освоения Пайяхской группы месторождений, входящий в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», является одним из крупнейших в стране в сфере нефтедобычи. Утверждённые извлекаемые запасы нефти составляют более одного миллиарда тонн. В настоящее время на площадке закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, специалисты готовятся к началу бурения первого куста скважины. Запустить промышленное производство планируется к 2024 году, объем добычи – 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой до 50 млн тонн нефти ежегодно.Добытая нефть будет экспортироваться по Северному морскому пути в страны Европы и Азии. Ежегодно через Северный морской путь планируется направлять до 100 млн тонн нефти, добытой в арктическом кластере, который включает в себя Тагульское, Сузунское, Лодочное и Пайяхские месторождения. Реализация данного проекта внесёт существенный вклад в развитие арктической зоны Красноярского края, создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию инфраструктуры, а также обеспечит загрузку Северного морского пути.Генеральный директор корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко считает, что отражение порта в федеральных документах свидетельствует о поддержке федеральных властей проекта разработки Пайяхской группы месторождений.«Включение морского терминала в схему территориального планирования Российской Федерации определяет территорию для размещения объекта федерального значения. Муниципальной администрации это дает основания провести планировку территории, инвестору проекта – начать сбор исходной разрешительной документации», – отметил он.Фото https://dela.ru