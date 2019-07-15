Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39973

15 июля 2019, 14:50



Норильчанин украл спасательный жилет из самолёта. Штраф может превысить его стоимость в пять раз

Сумма ущерба, причинённого авиакомпании, составила около 1600 рублей. В отношении авиапассажира составлен административный протокол по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хищение), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток или обязательных работ на срок до 120 часов. Фото https://www.zrpress.ru

Просмотров:265 Во время послеполётного досмотра пассажиров рейса Норильск - Красноярск сотрудниками транспортной полиции был задержан ранее не судимый 39-летний житель Норильска, у которого в ручной клади был обнаружен краденый объект. Мужчина пояснил, что жилет ему необходим для личного пользования. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Сумма ущерба, причинённого авиакомпании, составила около 1600 рублей. В отношении авиапассажира составлен административный протокол по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хищение), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток или обязательных работ на срок до 120 часов.Фото https://www.zrpress.ru