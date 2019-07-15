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15 июля 2019, 15:34



В чемпионате Норильска по футболу новый лидер.

Всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф. Также по ходу сезона участники разыграют кубок Норильска и кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Отметим, что прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого сезона выступающий под названием «Ремонтник». Фото Михаила Туаева

Просмотров:226 В прошедшие выходные «Металлист» и СКГМИ сыграли вничью – 1:1, «Туран» обыграл «Океан» - 4:2, «Массалы» - «Химик» - 5:2, «Юлдыз» - «Мотор» - 5:1, «Океан» - «Механик» - 6:1. Также был сыгран матч перенесённого тура, в котором «Юлдыз» взял вверх над «Массалы» - 4:3. Таким образом, на первое место в турнирной таблице вышел «Юлдыз», в пяти проведённых играх одержавший четыре победы и уступивший в одном поединке. У «Алиабада», «Турана» и «Алании» по девять очков, при этом «Алиабад» провёл три игры, его преследователи – по четыре. Замыкают турнирную таблицу «Мотор» и «Ремонтник», потерпевшие по три поражения кряду.Всего в чемпионате принимают участие 13 команд, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф. Также по ходу сезона участники разыграют кубок Норильска и кубок «Заполярной Правды». Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).Отметим, что прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого сезона выступающий под названием «Ремонтник».Фото Михаила Туаева