Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39975

15 июля 2019, 15:34



При поддержке компании «Норникель» состоялся крупнейший европейский опен-эйр науки и технологий - Geek Picnic.

«Аналогов этому мероприятию нет, — отметила генеральный директор Geek Picnic Марина Смирнова информагентству 1-line. – Это единственный фестиваль науки, его готовила большая команда на протяжении всего года. На фестивале видно, как развивается человечество, чего мы достигаем, какие технологии появляются. В этом году мы сделали лекториев в два раза больше, чем когда-либо, — у нас их 12». Гостей Geek Picnic ждали активности и локации, предназначенные как для детей, так и для взрослых: разнообразные практические мастер-классы и научные головоломки. А в одной из центральных зон фестиваля находился шатер в виде молекулы от партнёра мероприятия - компании «Норникель», которая активно работает с большими данными на производстве, внедряет роботизацию, цифровое зрение и другие перспективные технологии. В «молекуле» можно было, надев очки виртуальной реальности, спуститься в шахту, побывать на заводе и подняться на плато Путорана, пройтись по Северному морскому пути, попробовать себя в роли крановщика или «разлить металл». А всех гостей, поставивших хештег geeknornik, угощали «никелевым» мороженым. Также в лектории «Норникеля» проходили интеллектуальный квиз, лекции про bigdata в маркетинге, о цифровом культурном шоке и по блокчейну. Для более подробного изучения технологии блокчейн студентам, имеющим степень бакалавра, «Норникель» предлагает обучение в магистратуре на базе МФТИ, где в основе программы лежат структура и правила работы существующих блокчейн-проектов, а также криптография, вопросы безопасности, разработки и интеграции программного обеспечения, математические основы технологии и теория игр. Современные технологии вместе с гостями фестиваля обсуждали ученые мирового уровня, программисты и хедлайнеры мероприятия. Кроме того, на территории развернулись зоны виртуальной реальности, интеллектуальных игр и разных образовательных лекториев. Фото пресс-службы "Норникель"

Просмотров:227 «Аналогов этому мероприятию нет, — отметила генеральный директор Geek Picnic Марина Смирнова информагентству 1-line. – Это единственный фестиваль науки, его готовила большая команда на протяжении всего года. На фестивале видно, как развивается человечество, чего мы достигаем, какие технологии появляются. В этом году мы сделали лекториев в два раза больше, чем когда-либо, — у нас их 12».Гостей Geek Picnic ждали активности и локации, предназначенные как для детей, так и для взрослых: разнообразные практические мастер-классы и научные головоломки. А в одной из центральных зон фестиваля находился шатер в виде молекулы от партнёра мероприятия - компании «Норникель», которая активно работает с большими данными на производстве, внедряет роботизацию, цифровое зрение и другие перспективные технологии. В «молекуле» можно было, надев очки виртуальной реальности, спуститься в шахту, побывать на заводе и подняться на плато Путорана, пройтись по Северному морскому пути, попробовать себя в роли крановщика или «разлить металл». А всех гостей, поставивших хештег geeknornik, угощали «никелевым» мороженым. Также в лектории «Норникеля» проходили интеллектуальный квиз, лекции про bigdata в маркетинге, о цифровом культурном шоке и по блокчейну.Для более подробного изучения технологии блокчейн студентам, имеющим степень бакалавра, «Норникель» предлагает обучение в магистратуре на базе МФТИ, где в основе программы лежат структура и правила работы существующих блокчейн-проектов, а также криптография, вопросы безопасности, разработки и интеграции программного обеспечения, математические основы технологии и теория игр.Современные технологии вместе с гостями фестиваля обсуждали ученые мирового уровня, программисты и хедлайнеры мероприятия. Кроме того, на территории развернулись зоны виртуальной реальности, интеллектуальных игр и разных образовательных лекториев.Фото пресс-службы "Норникель"