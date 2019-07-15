Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39976

15 июля 2019, 15:52



Авиакомпания NordStar открыла дополнительный канал продажи авиабилетов: теперь - через контактный центр.

Оплата забронированного билета производится при помощи банковской карты в автоматизированной системе оплаты. Следуя голосовым инструкциям системы, пассажир сможет самостоятельно, без участия оператора, ввести все необходимые данные и провести оплату. Данная система является полностью безопасной, исключает участие третьих лиц и гарантирует полную сохранность данных банковской карты пассажира. Также по-прежнему приобрести авиабилеты на рейсы авиакомпании NordStar можно на официальном сайте www.nordstar.ru, а также в авиакассах города. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:228 Приобрести авиабилеты на любые регулярные рейсы можно по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2). В голосовом меню следует выбрать соответствующий раздел, после чего произойдёт переадресация на специалиста. Для покупки билета по телефону необходимо назвать направление и дату вылета, Ф. И. О. и паспортные данные пассажира, продиктовать свой номер телефона, электронный адрес. Оператор контактного центра проконсультирует об особенностях доступных тарифов и поможет подобрать тариф, подходящий по набору включённых услуг.Оплата забронированного билета производится при помощи банковской карты в автоматизированной системе оплаты. Следуя голосовым инструкциям системы, пассажир сможет самостоятельно, без участия оператора, ввести все необходимые данные и провести оплату. Данная система является полностью безопасной, исключает участие третьих лиц и гарантирует полную сохранность данных банковской карты пассажира.Также по-прежнему приобрести авиабилеты на рейсы авиакомпании NordStar можно на официальном сайте www.nordstar.ru, а также в авиакассах города.Фото Владимира Макушкина