Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39977

15 июля 2019, 15:53



Больше 2500 норильчан преодолели двухкилометровую дистанцию четвёртого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».

Акция «Норильск, беги со мной!» - 2019 стала самой масштабной: о своём намерении помочь четырём норильским ребятишкам заявили 5255 человек, среди которых есть и жители Снежногорска и Дудинки. Общими усилиями удалось собрать 1 миллион 388 тысяч рублей. - Дорогие норильчане, огромное спасибо тем, кто поддержал акцию «Норильск, беги со мной!», - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. – Отдельные слова признательности Снежногорску, Дудинке, всему Таймыру за то, что вы с нами. Все вместе мы помогаем нашим детям и поддерживаем их в непростой борьбе за здоровье. Надеюсь, что и дальше мы с вами в любой момент сможем объединиться ради одного большого дела. Игорь Щепилов, и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, отметил, что эта добрая акция наполняет людей зарядом бодрости, энергии и положительных эмоций. Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра», также поблагодарила всех участников акции, в том числе гостей города. «Благодаря всем вам совершаются большие добрые дела. Без вас нас чуть-чуть, а с вами нас очень много, целая территория добра», - отметила она. Регистрация на забег продолжалась до последнего момента. За час до начала старта в списках потенциальных участников акции прибавились ещё 155 человек. Как и в прошлые годы, в этот раз собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Наши дети» благотворительного фонда «Территория добра». Помощь от первых зарегистрировавшихся уже получили восьмилетняя Нелли Крейс и шестилетний Владислав Лисицын. Начала свой курс реабилитации красавица Алина Орлова. Совсем скоро будет приобретён аппарат неинвазивной вентиляции лёгких для Алана Габараева. Напомним, первый благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» состоялся в 2016 году как волонтёрский проект «Норильского никеля» - «Комбинат добра». Цель проекта - оказать поддержку программе «Наши дети» благотворительного фонда социальных программ «Территория добра», которая начала работать в этом же году. Участниками первой акции стали 1557 норильчан, благодаря которым было собрано почти 250 тысяч рублей, и на эти средства удалось помочь двум ребятишкам - Светлане Моцар и Стасу Овсяннику. Акция 2017 года привлекла 2854 человека, сумма благотворительных взносов составила 708 тысяч рублей. На эти средства была оказана помощь шестерым ребятишкам: Максиму Литвинову, Наде Марковой, Матвею Усачёву, Маше Стахановой, Артёму Беляку и Владиславу Якушеву. В 2018 году в забеге приняли участие 3300 человек, и было собрано 970 тысяч рублей, которые пошли на лечение маленького Вити Чернушкина, у которого тяжёлое генетическое заболевание – «буллёзный эпидермолиз», таких ребятишек называют «дети-бабочки». В этом году собранных неравнодушными норильчанами средств хватает не только на то, чтобы обеспечить курсы реабилитации и лечения четырём ребятишкам, но и помочь другим благополучателям «Территории добра». Фото Ирины Яринской

Просмотров:249 В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря участию в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёры фонда - управление благотворительных программ компании «Норильский никель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане, которые поддержали доброе начинание и присоединились к забегу.Акция «Норильск, беги со мной!» - 2019 стала самой масштабной: о своём намерении помочь четырём норильским ребятишкам заявили 5255 человек, среди которых есть и жители Снежногорска и Дудинки. Общими усилиями удалось собрать 1 миллион 388 тысяч рублей.- Дорогие норильчане, огромное спасибо тем, кто поддержал акцию «Норильск, беги со мной!», - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. – Отдельные слова признательности Снежногорску, Дудинке, всему Таймыру за то, что вы с нами. Все вместе мы помогаем нашим детям и поддерживаем их в непростой борьбе за здоровье. Надеюсь, что и дальше мы с вами в любой момент сможем объединиться ради одного большого дела.Игорь Щепилов, и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, отметил, что эта добрая акция наполняет людей зарядом бодрости, энергии и положительных эмоций. Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра», также поблагодарила всех участников акции, в том числе гостей города. «Благодаря всем вам совершаются большие добрые дела. Без вас нас чуть-чуть, а с вами нас очень много, целая территория добра», - отметила она.Регистрация на забег продолжалась до последнего момента. За час до начала старта в списках потенциальных участников акции прибавились ещё 155 человек.Как и в прошлые годы, в этот раз собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Наши дети» благотворительного фонда «Территория добра». Помощь от первых зарегистрировавшихся уже получили восьмилетняя Нелли Крейс и шестилетний Владислав Лисицын. Начала свой курс реабилитации красавица Алина Орлова. Совсем скоро будет приобретён аппарат неинвазивной вентиляции лёгких для Алана Габараева.Напомним, первый благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» состоялся в 2016 году как волонтёрский проект «Норильского никеля» - «Комбинат добра». Цель проекта - оказать поддержку программе «Наши дети» благотворительного фонда социальных программ «Территория добра», которая начала работать в этом же году. Участниками первой акции стали 1557 норильчан, благодаря которым было собрано почти 250 тысяч рублей, и на эти средства удалось помочь двум ребятишкам - Светлане Моцар и Стасу Овсяннику.Акция 2017 года привлекла 2854 человека, сумма благотворительных взносов составила 708 тысяч рублей. На эти средства была оказана помощь шестерым ребятишкам: Максиму Литвинову, Наде Марковой, Матвею Усачёву, Маше Стахановой, Артёму Беляку и Владиславу Якушеву.В 2018 году в забеге приняли участие 3300 человек, и было собрано 970 тысяч рублей, которые пошли на лечение маленького Вити Чернушкина, у которого тяжёлое генетическое заболевание – «буллёзный эпидермолиз», таких ребятишек называют «дети-бабочки».В этом году собранных неравнодушными норильчанами средств хватает не только на то, чтобы обеспечить курсы реабилитации и лечения четырём ребятишкам, но и помочь другим благополучателям «Территории добра».Фото Ирины Яринской