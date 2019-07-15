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15 июля 2019, 15:54



В Норильске прошёл второй этап соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу.

В классе «Питбайк-дети» победу одержал Дмитрий Аникин, в «Питбайк-Open» не было равных Денису Дорошенко – оба из Центрального района, а в «Cross and enduro» первым к финишу пришёл Сергей Савин (Талнах). Третий этап соревнований состоится 28 июля, четвёртый - 11 августа, а пятый, завершающий этап, - 25 августа. По итогам всех заездов результаты спортсменов будут суммированы и подведены итоги. В прошлом году победителем состязаний по мотокроссу стал Дмитрий Долганов, по мини-мотокроссу – Сергей Савин. Фото участников соревнований

Просмотров:198 В традиционных заездах, организованных на спортивной трассе Река Щучья, приняли участие десять человек, самому юному из которых – всего девять лет.В классе «Питбайк-дети» победу одержал Дмитрий Аникин, в «Питбайк-Open» не было равных Денису Дорошенко – оба из Центрального района, а в «Cross and enduro» первым к финишу пришёл Сергей Савин (Талнах).Третий этап соревнований состоится 28 июля, четвёртый - 11 августа, а пятый, завершающий этап, - 25 августа. По итогам всех заездов результаты спортсменов будут суммированы и подведены итоги. В прошлом году победителем состязаний по мотокроссу стал Дмитрий Долганов, по мини-мотокроссу – Сергей Савин.Фото участников соревнований