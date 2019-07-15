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15 июля 2019, 15:55



На стадионе «Заполярник» прошёл культурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Раздвигая горизонты».

В традиционных соревнованиях приняли участие более 60 человек, в том числе гости из Дудинки. Спортсмены выявляли лучших в бочче, бочче-тире, стрельбе из духовой винтовки, пулевой стрельбе, стрельбе из арбалета и дартсе. При этом впервые фестиваль принял «Заполярник», ранее он проходил на турбазах и лыжной базе «Оль-Гуль». - В течение года у нас проходят различные состязания и спартакиады, в отличие от которых сегодняшний фестиваль – не столько спортивный, сколько развлекательный. Мы прекрасно понимаем, что одним из важнейших условий продвижения спорта и физической культуры является неформальное общение, поэтому основная задача фестиваля «Раздвигая горизонты» - возможность подарить участникам хорошее настроение. И если по его итогам нам удастся привлечь кого-то к систематическим занятиям спортом и физической культурой, значит, наша задача выполнена, - сказал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб. В итоговом протоколе первое место заняли спортсмены Талнаха, вторыми стали представители Центрального района города, третьим – Дудинки. Более подробный материал о культурно-спортивном фестивале «Раздвигая горизонты» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды». Фото Михаила Туаева

Просмотров:212 В традиционных соревнованиях приняли участие более 60 человек, в том числе гости из Дудинки. Спортсмены выявляли лучших в бочче, бочче-тире, стрельбе из духовой винтовки, пулевой стрельбе, стрельбе из арбалета и дартсе. При этом впервые фестиваль принял «Заполярник», ранее он проходил на турбазах и лыжной базе «Оль-Гуль».- В течение года у нас проходят различные состязания и спартакиады, в отличие от которых сегодняшний фестиваль – не столько спортивный, сколько развлекательный. Мы прекрасно понимаем, что одним из важнейших условий продвижения спорта и физической культуры является неформальное общение, поэтому основная задача фестиваля «Раздвигая горизонты» - возможность подарить участникам хорошее настроение. И если по его итогам нам удастся привлечь кого-то к систематическим занятиям спортом и физической культурой, значит, наша задача выполнена, - сказал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб.В итоговом протоколе первое место заняли спортсмены Талнаха, вторыми стали представители Центрального района города, третьим – Дудинки.Более подробный материал о культурно-спортивном фестивале «Раздвигая горизонты» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды».Фото Михаила Туаева