Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39980

15 июля 2019, 16:26



Наш регион направил технику для ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

Краевым дорожникам предстоит расчистить территорию, укрепить дамбы и отсыпать площадки для строительства новых домов. Работы займут около двух недель, но при необходимости срок командировки может быть продлён. Кроме того, в случае дополнительной потребности наш регион готов сформировать и направить в пострадавшие районы Иркутской области ещё одну колонну спецтехники. Напомним, ранее по поручению губернатора края также были организованы сбор и доставка гуманитарной помощи в Иркутскую область. Первая партия из 20 тонн муки и молока отправлена в Тулун. Второй грузовик с 13 тоннами груза (крупы, мука, тушёнка, макаронные изделия, сахар, бытовая химия) направлен в Чунский район Иркутской области. Дополнительно формируется третий груз продовольствия для пострадавших.

Просмотров:217 Правительство Иркутской области обратилось к соседним регионам с просьбой предоставить спецтехнику для ликвидации последствий затоплений. Красноярский край одним из первых откликнулся на призыв. По поручению губернатора региона отправлена колонна из автопарка краевых дорожных предприятий (31 самосвал и 5 погрузчиков) для расчистки территории в наиболее пострадавшем от дождевых паводков городе Тулуне. Сегодня техника уже прибыла в Тулун и привлечена к восстановительным работам, сообщает официальный портал края.Краевым дорожникам предстоит расчистить территорию, укрепить дамбы и отсыпать площадки для строительства новых домов. Работы займут около двух недель, но при необходимости срок командировки может быть продлён. Кроме того, в случае дополнительной потребности наш регион готов сформировать и направить в пострадавшие районы Иркутской области ещё одну колонну спецтехники.Напомним, ранее по поручению губернатора края также были организованы сбор и доставка гуманитарной помощи в Иркутскую область. Первая партия из 20 тонн муки и молока отправлена в Тулун. Второй грузовик с 13 тоннами груза (крупы, мука, тушёнка, макаронные изделия, сахар, бытовая химия) направлен в Чунский район Иркутской области. Дополнительно формируется третий груз продовольствия для пострадавших.