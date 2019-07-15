Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39981

15 июля 2019, 16:29



2700 горожан прибыли в субботу на четвёртый ПикНик «Город - это мы!»

В субботу новый парк на улице Комсомольской превратился в настоящий оазис из полезных активностей. Организаторами площадок выступили 28 некоммерческих и коммерческих организаций - участники благотворительной программы "Мир новых возможностей" и программы корпоративного волонтёрства "Комбинат добра" при поддержке компании «Норникель». Главная задача праздника - показать, как можно вдохнуть жизнь в старые и новые общественные пространства, превратив их в центры притяжения горожан любого возраста. И она, по заверению организаторов, успешно выполнена. В программе мероприятия были активности для детей: аквагрим, рисование фруктами и овощами, чтение для самых маленьких, лепка из гипса, караоке по следам мультфильмов. Любители активного отдыха смогли заняться йогой, капоэйрой, кроссфитом, паркуром, сразиться в кикер-футболе и рыцарском турнире, потанцевать, интеллектуалы - сыграть в игру Quiz Time, посмотреть научно-популярные фильмы через VR-очки, познакомиться с природой Таймыра. Традиционно прошли творческие мастер-классы: рисование разными техниками, витражные подвески, знакомство с культурно-досуговым укладом XIX века. Завершился праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий смог стать частью экспромт-оркестра. Изюминкой визуального оформления летнего праздника стали арт-объекты, которые привлекали внимание гостей в качестве мест для фотосессий: большая мозаика из кубов, пончик, ролик и объемные буквы «ПикНик». После праздника они переедут в местный скейт-парк "Шторм", где станут новым символом летнего активного отдыха. Напомним, ПикНик "Город - это мы!" проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы "Мир новых возможностей". Причём весьма масштабная: более 40 площадок и активностей ежегодно, более 1500 посетителей в каждом регионе присутствия компании. Подробности прошедшего праздника читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды». Фото Ирины Яринской

Просмотров:227 В субботу новый парк на улице Комсомольской превратился в настоящий оазис из полезных активностей. Организаторами площадок выступили 28 некоммерческих и коммерческих организаций - участники благотворительной программы "Мир новых возможностей" и программы корпоративного волонтёрства "Комбинат добра" при поддержке компании «Норникель». Главная задача праздника - показать, как можно вдохнуть жизнь в старые и новые общественные пространства, превратив их в центры притяжения горожан любого возраста. И она, по заверению организаторов, успешно выполнена.В программе мероприятия были активности для детей: аквагрим, рисование фруктами и овощами, чтение для самых маленьких, лепка из гипса, караоке по следам мультфильмов. Любители активного отдыха смогли заняться йогой, капоэйрой, кроссфитом, паркуром, сразиться в кикер-футболе и рыцарском турнире, потанцевать, интеллектуалы - сыграть в игру Quiz Time, посмотреть научно-популярные фильмы через VR-очки, познакомиться с природой Таймыра.Традиционно прошли творческие мастер-классы: рисование разными техниками, витражные подвески, знакомство с культурно-досуговым укладом XIX века. Завершился праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий смог стать частью экспромт-оркестра.Изюминкой визуального оформления летнего праздника стали арт-объекты, которые привлекали внимание гостей в качестве мест для фотосессий: большая мозаика из кубов, пончик, ролик и объемные буквы «ПикНик». После праздника они переедут в местный скейт-парк "Шторм", где станут новым символом летнего активного отдыха.Напомним, ПикНик "Город - это мы!" проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы "Мир новых возможностей". Причём весьма масштабная: более 40 площадок и активностей ежегодно, более 1500 посетителей в каждом регионе присутствия компании.Подробности прошедшего праздника читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды».Фото Ирины Яринской