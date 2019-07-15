Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39982
15 июля 2019, 16:53

Норильск помогает пострадавшим от наводнения в Иркутской области.


Первый гуманитарный груз собирали на прошлой неделе. Норильчане принесли макароны, крупы, тушёнку, обувь и одежду для детей и взрослых, мыло, стиральный порошок и другое. В субботу волонтёры и сотрудники благотворительного «Сундука» рассортировали вещи, упаковали и отправили посылки почтой. Общий вес – более 60 килограммов.
Сейчас к отправке собирают и готовят следующую партию гуманитарной помощи. До 18 июля принимают новую одежду, обувь, постельное бельё; материалы для ремонта и инструменты; бытовую химию и предметы гигиены; крупы, консервы. Их можно приносить по адресам: ул. Дзержинского, 3а (вход с торца), с 16 до 20 часов; ул. Строительная, 2а, с 17 до 20. Телефон для справок 8-905-092-69-69.

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    Список новостей

 15 июля 2019 
17:39   В этом году полсотни норильчан прошли обучение по направлению службы занятости под заказ 11 работодателей. 16:53   Норильск помогает пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
16:29   2700 горожан прибыли в субботу на четвёртый ПикНик «Город - это мы!» 16:26   Наш регион направил технику для ликвидации последствий паводков в Иркутской области.
15:55   На стадионе «Заполярник» прошёл культурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Раздвигая горизонты». 15:54   В Норильске прошёл второй этап соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу.
15:53   Больше 2500 норильчан преодолели двухкилометровую дистанцию четвёртого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!». 15:52   Авиакомпания NordStar открыла дополнительный канал продажи авиабилетов: теперь - через контактный центр.
15:34   При поддержке компании «Норникель» состоялся крупнейший европейский опен-эйр науки и технологий - Geek Picnic. 15:34   В чемпионате Норильска по футболу новый лидер.
14:50   Норильчанин украл спасательный жилет из самолёта. Штраф может превысить его стоимость в пять раз 14:46   Морской терминал «Порт бухта Север» включён в схему территориального планирования страны.
14:39   Больше 150 административных материалов на водителей составили норильские автоинспекторы за прошлую неделю. 14:32   У Норильска самые высокие показатели по профзаболеваниям в крае.
13:35   В городе появились специальные урны. 13:12   Общественники остались довольны проверкой отдела по вопросам миграции норильской полиции.
11:22   Прокуратура Норильска защищает права горожан на взыскание заработной платы. 11:16   Купаться запрещено! Полицейские проинспектировали берег озера Долгое и напомнили норильчанам о правилах безопасности.
11:04   В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключения воды в домах. 11:01   567 норильских семей получают «президентские» выплаты на первого ребёнка.

 12 июля 2019 
18:01   Александр Симановский: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать». 17:38   Торопитесь зарегистрироваться! Завтра кинокомплекс «Родина» примет участие в «ПикНике» «Город – это мы!».
17:17   Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот. 17:14   Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.
17:09   Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации. 16:47   Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
16:35   В день рождения города и День металлурга в Норильске откроется ставшая уже традиционной продовольственная ярмарка. 16:34   Норильский городской суд вынес решение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр.
16:05   Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта. 15:49   Законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно.
15:31   Посоревноваться в подвижных конкурсах и попробовать свои силы в мастер-классах смогут маленькие норильчане в День города, 20 июля. 15:05   Сегодня завершился Петров пост. Православные отмечают праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
14:45   Норильчане примут участие в мини-футбольном турнире «Кубок «Норникеля» - Новые надежды». 14:37   Завтра всех горожан ждут на «ПикНике» в парке на ул. Комсомольской: для горожан откроется почти 40 тематических площадок.
12:49   В СРК «Арена» сработала пожарная сигнализация. 12:41   Новые идеи. В Норильске пройдёт первый фестиваль уличных искусств «АРкТика».
12:08   «Норникель» принял участие в глобальном индустриальном саммите GMIS-2019. 12:03   Владельцам частных изб и хозяйств в охранной зоне «Заповедников Таймыра» надо оформить аренду земельного участка в лесничестве, чтобы законно пользоваться своими базами.
10:47   За полгода норильчане отправили почти 23 тысячи, а получили более 175 тысяч посылок.

 11 июля 2019 
18:54   В администрации Норильска состоялось заседание комиссии по социальной профилактике правонарушений. 18:30   Норильчане готовы бежать! На сегодняшний день 3800 горожан поддержало благотворительный забег «Норильск, беги со мной!».
18:25   На памятнике Николаю Урванцеву сломали очки. 17:55   Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.
17:43   Этим летом будут восстановлены две мозаики на торцах домов № 43 и № 47 на ул. Комсомольской. Работы завершатся к концу августа. 17:33   Управляющие компании города посоревновались в конкурсе на лучшую готовность дворов к лету.
16:58   На пересечении улиц Талнахской и Пушкина появятся светофоры и ограждённые пешеходные зоны. Работы уже ведутся. 16:44   Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.
16:21   Авиакомпания NordStar расширяет линейку услуг: теперь пассажирам доступен онлайн-чат. 16:01   Ситуация с вывозом мусора и крысами в Норильске на личном контроле главы города. Ринат Ахметчин обсудил с руководством «РостТех», как решить эти проблемы.
14:48   «Мальчишки Севера» побывали в музее «Боевого братства».




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