Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39982

15 июля 2019, 16:53



Норильск помогает пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Сейчас к отправке собирают и готовят следующую партию гуманитарной помощи. До 18 июля принимают новую одежду, обувь, постельное бельё; материалы для ремонта и инструменты; бытовую химию и предметы гигиены; крупы, консервы. Их можно приносить по адресам: ул. Дзержинского, 3а (вход с торца), с 16 до 20 часов; ул. Строительная, 2а, с 17 до 20. Телефон для справок 8-905-092-69-69.

Просмотров:258 Первый гуманитарный груз собирали на прошлой неделе. Норильчане принесли макароны, крупы, тушёнку, обувь и одежду для детей и взрослых, мыло, стиральный порошок и другое. В субботу волонтёры и сотрудники благотворительного «Сундука» рассортировали вещи, упаковали и отправили посылки почтой. Общий вес – более 60 килограммов.Сейчас к отправке собирают и готовят следующую партию гуманитарной помощи. До 18 июля принимают новую одежду, обувь, постельное бельё; материалы для ремонта и инструменты; бытовую химию и предметы гигиены; крупы, консервы. Их можно приносить по адресам: ул. Дзержинского, 3а (вход с торца), с 16 до 20 часов; ул. Строительная, 2а, с 17 до 20. Телефон для справок 8-905-092-69-69.