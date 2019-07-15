Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39983

15 июля 2019, 17:39



В этом году полсотни норильчан прошли обучение по направлению службы занятости под заказ 11 работодателей.

Наиболее востребованными являются повара, пекари, кондитеры, электрогазосварщики, газорезчики, трактористы различных категорий, кладовщики, машинисты (крана, бульдозера, экскаватора), электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители автомобиля (категории Д, С, Е), парикмахеры и другие. По данным направлениям обучены более 700 человек. Кроме того, для дальнейшего гарантированного трудоустройства жители края повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку по программам «Бухгалтер», «Оператор 1С», «Медицинская сестра», обучаются делопроизводству и управлению офисом, осваивают профессию воспитателя. «Узнать подробнее о возможности целевого обучения можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края или обратившись в ближайший центр занятости населения», - резюмируют специалисты. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:242 Всего же в крае по направлению службы занятости прошли обучение 1,8 тысячи граждан. Как отмечают специалисты Агентства труда и занятости населения Красноярского края, служба занятости ежегодно организует профессиональную подготовку будущих сотрудников.Наиболее востребованными являются повара, пекари, кондитеры, электрогазосварщики, газорезчики, трактористы различных категорий, кладовщики, машинисты (крана, бульдозера, экскаватора), электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители автомобиля (категории Д, С, Е), парикмахеры и другие. По данным направлениям обучены более 700 человек.Кроме того, для дальнейшего гарантированного трудоустройства жители края повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку по программам «Бухгалтер», «Оператор 1С», «Медицинская сестра», обучаются делопроизводству и управлению офисом, осваивают профессию воспитателя.«Узнать подробнее о возможности целевого обучения можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края или обратившись в ближайший центр занятости населения», - резюмируют специалисты.Фото Владимира Макушкина