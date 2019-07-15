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15 июля 2019, 17:39

В этом году полсотни норильчан прошли обучение по направлению службы занятости под заказ 11 работодателей.


Всего же в крае по направлению службы занятости прошли обучение 1,8 тысячи граждан. Как отмечают специалисты Агентства труда и занятости населения Красноярского края, служба занятости ежегодно организует профессиональную подготовку будущих сотрудников.
Наиболее востребованными являются повара, пекари, кондитеры, электрогазосварщики, газорезчики, трактористы различных категорий, кладовщики, машинисты (крана, бульдозера, экскаватора), электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители автомобиля (категории Д, С, Е), парикмахеры и другие. По данным направлениям обучены более 700 человек.
Кроме того, для дальнейшего гарантированного трудоустройства жители края повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку по программам «Бухгалтер», «Оператор 1С», «Медицинская сестра», обучаются делопроизводству и управлению офисом, осваивают профессию воспитателя.
«Узнать подробнее о возможности целевого обучения можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края или обратившись в ближайший центр занятости населения», - резюмируют специалисты.
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

 15 июля 2019 
17:39   В этом году полсотни норильчан прошли обучение по направлению службы занятости под заказ 11 работодателей. 16:53   Норильск помогает пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
16:29   2700 горожан прибыли в субботу на четвёртый ПикНик «Город - это мы!» 16:26   Наш регион направил технику для ликвидации последствий паводков в Иркутской области.
15:55   На стадионе «Заполярник» прошёл культурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Раздвигая горизонты». 15:54   В Норильске прошёл второй этап соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу.
15:53   Больше 2500 норильчан преодолели двухкилометровую дистанцию четвёртого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!». 15:52   Авиакомпания NordStar открыла дополнительный канал продажи авиабилетов: теперь - через контактный центр.
15:34   При поддержке компании «Норникель» состоялся крупнейший европейский опен-эйр науки и технологий - Geek Picnic. 15:34   В чемпионате Норильска по футболу новый лидер.
14:50   Норильчанин украл спасательный жилет из самолёта. Штраф может превысить его стоимость в пять раз 14:46   Морской терминал «Порт бухта Север» включён в схему территориального планирования страны.
14:39   Больше 150 административных материалов на водителей составили норильские автоинспекторы за прошлую неделю. 14:32   У Норильска самые высокие показатели по профзаболеваниям в крае.
13:35   В городе появились специальные урны. 13:12   Общественники остались довольны проверкой отдела по вопросам миграции норильской полиции.
11:22   Прокуратура Норильска защищает права горожан на взыскание заработной платы. 11:16   Купаться запрещено! Полицейские проинспектировали берег озера Долгое и напомнили норильчанам о правилах безопасности.
11:04   В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключения воды в домах. 11:01   567 норильских семей получают «президентские» выплаты на первого ребёнка.

 12 июля 2019 
18:01   Александр Симановский: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать». 17:38   Торопитесь зарегистрироваться! Завтра кинокомплекс «Родина» примет участие в «ПикНике» «Город – это мы!».
17:17   Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот. 17:14   Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.
17:09   Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации. 16:47   Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
16:35   В день рождения города и День металлурга в Норильске откроется ставшая уже традиционной продовольственная ярмарка. 16:34   Норильский городской суд вынес решение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр.
16:05   Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта. 15:49   Законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно.
15:31   Посоревноваться в подвижных конкурсах и попробовать свои силы в мастер-классах смогут маленькие норильчане в День города, 20 июля. 15:05   Сегодня завершился Петров пост. Православные отмечают праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
14:45   Норильчане примут участие в мини-футбольном турнире «Кубок «Норникеля» - Новые надежды». 14:37   Завтра всех горожан ждут на «ПикНике» в парке на ул. Комсомольской: для горожан откроется почти 40 тематических площадок.
12:49   В СРК «Арена» сработала пожарная сигнализация. 12:41   Новые идеи. В Норильске пройдёт первый фестиваль уличных искусств «АРкТика».
12:08   «Норникель» принял участие в глобальном индустриальном саммите GMIS-2019. 12:03   Владельцам частных изб и хозяйств в охранной зоне «Заповедников Таймыра» надо оформить аренду земельного участка в лесничестве, чтобы законно пользоваться своими базами.
10:47   За полгода норильчане отправили почти 23 тысячи, а получили более 175 тысяч посылок.

 11 июля 2019 
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18:25   На памятнике Николаю Урванцеву сломали очки. 17:55   Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.
17:43   Этим летом будут восстановлены две мозаики на торцах домов № 43 и № 47 на ул. Комсомольской. Работы завершатся к концу августа. 17:33   Управляющие компании города посоревновались в конкурсе на лучшую готовность дворов к лету.
16:58   На пересечении улиц Талнахской и Пушкина появятся светофоры и ограждённые пешеходные зоны. Работы уже ведутся. 16:44   Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.
16:21   Авиакомпания NordStar расширяет линейку услуг: теперь пассажирам доступен онлайн-чат. 16:01   Ситуация с вывозом мусора и крысами в Норильске на личном контроле главы города. Ринат Ахметчин обсудил с руководством «РостТех», как решить эти проблемы.
14:48   «Мальчишки Севера» побывали в музее «Боевого братства».




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