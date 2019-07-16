Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39984

16 июля 2019, 10:40



Гостиница и торгово-досуговый центр с кинозалами появятся в Норильске.

Стильный комплекс с гостиницей и аутентичным ресторанчиком появится на месте бывшего детского сада по адресу: Ленинский проспект, 23. Гостиница временно именуется «Гранд отелем», а ресторан пока условно назван «Олень и рыба», но оба названия в будущем изменятся. Комплекс в три этажа под черепичной конусной крышей и с уютной зоной общественного питания обещают построить меньше чем за два года. Рассмотрение эскизного проекта реконструкции объекта капитального строительства происходило под реестром «Нежилое строящееся здание». На совещании о проекте рассказала Марианна Иванова, представитель индивидуального предпринимателя Самвела Антоняна. Напомним, на прошлом градсовете застройщику рекомендовали доработать предлагаемое проектное решение, в частности, выполнить витражную пристройку по всей длине объекта, а при проектировании кровли ресторана учесть снеговую нагрузку. Нынешний вариант за минусом небольших погрешностей вполне устроил заседающих. Художественное решение комплекса, по мнению членов градсовета, позволит гармонично вписать новый объект в общий архитектурный ансамбль Ленинского проспекта, сделать привлекательной зоной для туристов и горожан. В гостинице будет 25 номеров, двумя жилыми номерами на первом этаже придётся пожертвовать в пользу двух административных помещений. К слову, эскизное предложение предполагает пристройки не только со стороны главного фасада, но и с задней части здания, (это увеличит площадь производственной части предприятия общественного питания). У главного фасада разместится паркинг на 30 машино-мест. Согласно визуальному восприятию данный объект капитального строительства попадает в полный обзор сразу с нескольких точек - с центральной улицы города и бульвара Влюблённых, а также с улицы Завенягина. Площадь здания составит 1640 кв. м, площадь застройки - 870 кв. м. Для доступа маломобильных групп населения застройщики предусмотрят специальный вход. На градостроительном совете рассмотрели ещё один объект, вернее реконструкцию объекта незавершённого строительства – «Магазин с ресторанами» по адресу: город Норильск, проезд Солнечный, 12. Общая площадь здания составит 3900 кв. м. Сейчас на этом месте стоит 9-этажный дом, его полностью демонтируют. О том, что появится на его месте, членам градсовета рассказали представители ООО «Улюктэ» Евгения Горбань и Григорий Семёнов. - Новое здание высотой в четыре этажа разместится в районе парковой зоны. Парк в районе улицы Комсомольской, его ещё называют Арктическим, планируют сделать всепогодным, со спортивными и развлекательными площадками. Значит, и наш досуговый центр, где норильчанам захочется погреться, перекусить и найти для себя что-то интересное, будет в этом месте весьма кстати, - подчеркнула на презентации Евгения Горбань, защищавшая проект. На первом этаже комплекса разместятся технические помещения, несколько кафе и зона паркового досуга (прокат спортивного инвентаря и пр.) На втором этаже устроят детскую игровую зону площадью 121 кв. м, помещения для мастер-классов, магазины. На третьем этаже планируется построить четыре небольших кинозала (три кинозала на 30 мест и зал повышенной комфортности на 14 человек). План четвёртого этажа предполагает помещения открытого типа, в нём сформируется офисное пространство для нужд торгового центра - дирекция, администрация, служба главного инженера и т. д. Проект данного комплекса также единогласно одобрили на градостроительном совете 15 июля - с условием некоторых доработок и деталей. В частности, представители ООО «Улюктэ» обещали предусмотреть достаточное расстояние между будущим объектом и рядом стоящим жилым домом. Как пояснила Евгения Горбань, торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром в районе улицы Комсомольской появится в Норильске не раньше чем через три года - много времени займут такие процедуры, как разрешение на строительство и урегулирование имущественного права.

Просмотров:307 15 июля их внешний вид и внутреннее устройство обсудили на градостроительном совете при главе города Ринате Ахметчине.Стильный комплекс с гостиницей и аутентичным ресторанчиком появится на месте бывшего детского сада по адресу: Ленинский проспект, 23. Гостиница временно именуется «Гранд отелем», а ресторан пока условно назван «Олень и рыба», но оба названия в будущем изменятся. Комплекс в три этажа под черепичной конусной крышей и с уютной зоной общественного питания обещают построить меньше чем за два года.Рассмотрение эскизного проекта реконструкции объекта капитального строительства происходило под реестром «Нежилое строящееся здание».На совещании о проекте рассказала Марианна Иванова, представитель индивидуального предпринимателя Самвела Антоняна.Напомним, на прошлом градсовете застройщику рекомендовали доработать предлагаемое проектное решение, в частности, выполнить витражную пристройку по всей длине объекта, а при проектировании кровли ресторана учесть снеговую нагрузку. Нынешний вариант за минусом небольших погрешностей вполне устроил заседающих. Художественное решение комплекса, по мнению членов градсовета, позволит гармонично вписать новый объект в общий архитектурный ансамбль Ленинского проспекта, сделать привлекательной зоной для туристов и горожан.В гостинице будет 25 номеров, двумя жилыми номерами на первом этаже придётся пожертвовать в пользу двух административных помещений. К слову, эскизное предложение предполагает пристройки не только со стороны главного фасада, но и с задней части здания, (это увеличит площадь производственной части предприятия общественного питания). У главного фасада разместится паркинг на 30 машино-мест.Согласно визуальному восприятию данный объект капитального строительства попадает в полный обзор сразу с нескольких точек - с центральной улицы города и бульвара Влюблённых, а также с улицы Завенягина. Площадь здания составит 1640 кв. м, площадь застройки - 870 кв. м. Для доступа маломобильных групп населения застройщики предусмотрят специальный вход.На градостроительном совете рассмотрели ещё один объект, вернее реконструкцию объекта незавершённого строительства – «Магазин с ресторанами» по адресу: город Норильск, проезд Солнечный, 12. Общая площадь здания составит 3900 кв. м. Сейчас на этом месте стоит 9-этажный дом, его полностью демонтируют. О том, что появится на его месте, членам градсовета рассказали представители ООО «Улюктэ» Евгения Горбань и Григорий Семёнов.- Новое здание высотой в четыре этажа разместится в районе парковой зоны. Парк в районе улицы Комсомольской, его ещё называют Арктическим, планируют сделать всепогодным, со спортивными и развлекательными площадками. Значит, и наш досуговый центр, где норильчанам захочется погреться, перекусить и найти для себя что-то интересное, будет в этом месте весьма кстати, - подчеркнула на презентации Евгения Горбань, защищавшая проект.На первом этаже комплекса разместятся технические помещения, несколько кафе и зона паркового досуга (прокат спортивного инвентаря и пр.) На втором этаже устроят детскую игровую зону площадью 121 кв. м, помещения для мастер-классов, магазины. На третьем этаже планируется построить четыре небольших кинозала (три кинозала на 30 мест и зал повышенной комфортности на 14 человек). План четвёртого этажа предполагает помещения открытого типа, в нём сформируется офисное пространство для нужд торгового центра - дирекция, администрация, служба главного инженера и т. д.Проект данного комплекса также единогласно одобрили на градостроительном совете 15 июля - с условием некоторых доработок и деталей. В частности, представители ООО «Улюктэ» обещали предусмотреть достаточное расстояние между будущим объектом и рядом стоящим жилым домом.Как пояснила Евгения Горбань, торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром в районе улицы Комсомольской появится в Норильске не раньше чем через три года - много времени займут такие процедуры, как разрешение на строительство и урегулирование имущественного права.