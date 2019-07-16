15 июля их внешний вид и внутреннее устройство обсудили на градостроительном совете при главе города Ринате Ахметчине.
Стильный комплекс с гостиницей и аутентичным ресторанчиком появится на месте бывшего детского сада по адресу: Ленинский проспект, 23. Гостиница временно именуется «Гранд отелем», а ресторан пока условно назван «Олень и рыба», но оба названия в будущем изменятся. Комплекс в три этажа под черепичной конусной крышей и с уютной зоной общественного питания обещают построить меньше чем за два года.
Рассмотрение эскизного проекта реконструкции объекта капитального строительства происходило под реестром «Нежилое строящееся здание».
На совещании о проекте рассказала Марианна Иванова, представитель индивидуального предпринимателя Самвела Антоняна.
Напомним, на прошлом градсовете застройщику рекомендовали доработать предлагаемое проектное решение, в частности, выполнить витражную пристройку по всей длине объекта, а при проектировании кровли ресторана учесть снеговую нагрузку. Нынешний вариант за минусом небольших погрешностей вполне устроил заседающих. Художественное решение комплекса, по мнению членов градсовета, позволит гармонично вписать новый объект в общий архитектурный ансамбль Ленинского проспекта, сделать привлекательной зоной для туристов и горожан.
В гостинице будет 25 номеров, двумя жилыми номерами на первом этаже придётся пожертвовать в пользу двух административных помещений. К слову, эскизное предложение предполагает пристройки не только со стороны главного фасада, но и с задней части здания, (это увеличит площадь производственной части предприятия общественного питания). У главного фасада разместится паркинг на 30 машино-мест.
Согласно визуальному восприятию данный объект капитального строительства попадает в полный обзор сразу с нескольких точек - с центральной улицы города и бульвара Влюблённых, а также с улицы Завенягина. Площадь здания составит 1640 кв. м, площадь застройки - 870 кв. м. Для доступа маломобильных групп населения застройщики предусмотрят специальный вход.
На градостроительном совете рассмотрели ещё один объект, вернее реконструкцию объекта незавершённого строительства – «Магазин с ресторанами» по адресу: город Норильск, проезд Солнечный, 12. Общая площадь здания составит 3900 кв. м. Сейчас на этом месте стоит 9-этажный дом, его полностью демонтируют. О том, что появится на его месте, членам градсовета рассказали представители ООО «Улюктэ» Евгения Горбань и Григорий Семёнов.
- Новое здание высотой в четыре этажа разместится в районе парковой зоны. Парк в районе улицы Комсомольской, его ещё называют Арктическим, планируют сделать всепогодным, со спортивными и развлекательными площадками. Значит, и наш досуговый центр, где норильчанам захочется погреться, перекусить и найти для себя что-то интересное, будет в этом месте весьма кстати, - подчеркнула на презентации Евгения Горбань, защищавшая проект.
На первом этаже комплекса разместятся технические помещения, несколько кафе и зона паркового досуга (прокат спортивного инвентаря и пр.) На втором этаже устроят детскую игровую зону площадью 121 кв. м, помещения для мастер-классов, магазины. На третьем этаже планируется построить четыре небольших кинозала (три кинозала на 30 мест и зал повышенной комфортности на 14 человек). План четвёртого этажа предполагает помещения открытого типа, в нём сформируется офисное пространство для нужд торгового центра - дирекция, администрация, служба главного инженера и т. д.
Проект данного комплекса также единогласно одобрили на градостроительном совете 15 июля - с условием некоторых доработок и деталей. В частности, представители ООО «Улюктэ» обещали предусмотреть достаточное расстояние между будущим объектом и рядом стоящим жилым домом.
Как пояснила Евгения Горбань, торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром в районе улицы Комсомольской появится в Норильске не раньше чем через три года - много времени займут такие процедуры, как разрешение на строительство и урегулирование имущественного права.
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