Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39985

16 июля 2019, 11:22



Курить в общественных местах закон запретил, но норильчане не сдаются.

Норильские полицейские предупреждают горожан об ответственности за нарушение законодательства. И напоминают, что привлечение к административной ответственности курильщиков в общественных местах (в том числе подъездах) влечёт штраф в размере от 500 до 1500 рублей. А тем, кто предпочитает покурить на детских площадках, грозит наказание в размере от 2000 до 3000 рублей, отмечают полицейские. Фото https://cultmoscow.com

Просмотров:263 За полгода отделом МВД России по Норильску выявлено 663 факта нарушения запрета табакокурения в общественных местах. По каждому составлен административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ. Причём часть из них - по сообщениям соседей курильщиков на лестничных площадках. В результате нарушители получили штрафы на общую сумму 407 тысяч рублей.Норильские полицейские предупреждают горожан об ответственности за нарушение законодательства. И напоминают, что привлечение к административной ответственности курильщиков в общественных местах (в том числе подъездах) влечёт штраф в размере от 500 до 1500 рублей. А тем, кто предпочитает покурить на детских площадках, грозит наказание в размере от 2000 до 3000 рублей, отмечают полицейские.Фото https://cultmoscow.com