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16 июля 2019, 11:33



Норильск готовится к Всероссийской переписи населения - 2020.

В нашем городе процедура пройдёт в стандартные сроки - с 1 по 31 октября. Как сообщает пресс-служба Красноярскстата со ссылкой на заместителя руководителя Красноярскстата Альбину Рудневу, в 2020 году планируется проводить традиционную в методологическом плане перепись населения, но максимально использовать все инновации, уже внедрённые в статистическую практику. Будет использовано три способа сбора сведений о населении: самостоятельное заполнение респондентами электронных вопросников в сети интернет на едином портале государственных услуг, опрос и заполнение переписчиком электронных вопросников на портативных устройствах (планшетах), опрос и традиционное заполнение переписчиком бумажных вопросников. В настоящее время рабочие группы по подготовке главного демографического обследования десятилетия созданы во всех муниципальных образованиях Красноярского края. Пока нет информации о том, сколько в Норильске будет переписных участков и переписчиков. Сейчас проводится актуализация списков адресов на основании полученных административных данных: добавление вновь построенных домов и удаление отсутствующих в базе данных, удалении ранее существовавших и ныне отсутствующих домов (сгоревшие, снесённые и т. п.), редактирование названий улиц и атрибутов домов. Эту работу предстоит провести до 31 июля. Фото из архива редакции

Просмотров:278 В нашем городе процедура пройдёт в стандартные сроки - с 1 по 31 октября. Как сообщает пресс-служба Красноярскстата со ссылкой на заместителя руководителя Красноярскстата Альбину Рудневу, в 2020 году планируется проводить традиционную в методологическом плане перепись населения, но максимально использовать все инновации, уже внедрённые в статистическую практику. Будет использовано три способа сбора сведений о населении: самостоятельное заполнение респондентами электронных вопросников в сети интернет на едином портале государственных услуг, опрос и заполнение переписчиком электронных вопросников на портативных устройствах (планшетах), опрос и традиционное заполнение переписчиком бумажных вопросников.В настоящее время рабочие группы по подготовке главного демографического обследования десятилетия созданы во всех муниципальных образованиях Красноярского края. Пока нет информации о том, сколько в Норильске будет переписных участков и переписчиков. Сейчас проводится актуализация списков адресов на основании полученных административных данных: добавление вновь построенных домов и удаление отсутствующих в базе данных, удалении ранее существовавших и ныне отсутствующих домов (сгоревшие, снесённые и т. п.), редактирование названий улиц и атрибутов домов. Эту работу предстоит провести до 31 июля.Фото из архива редакции