Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39987

16 июля 2019, 12:32



Воспитанники детского сада "Снежинка" побывали в пожарной части.

Подобные профориентационные экскурсии для дошкольников в кайерканском детском саду № 95 организовывают каждое лето. В этом году ребят из старшей группы "Ягодки" учат правилам безопасности в тех или иных ситуациях, поэтому им решили рассказать о профессиях пожарного, полицейского и врача. И первым делом детвору повели на экскурсию в пожарную часть № 41. Здесь маленьких гостей встретил сержант внутренней службы Виталий Абрамов. Он рассказал о том, чем занимаются спасатели, как действуют при пожарах. Показал пульт, на который приходят вызовы, спецоборудование и технику. Один из мальчишек отважился примерить кислородный баллон, а другой продемонстрировал физподготовку. Особый восторг вызвала пожарная машина, которую дети детально исследовали, и каждый смог посидеть за рулём. Дошколятам рассказали о том, что нельзя баловаться с огнём и как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Фото из архива детского сада

Просмотров:165 Подобные профориентационные экскурсии для дошкольников в кайерканском детском саду № 95 организовывают каждое лето. В этом году ребят из старшей группы "Ягодки" учат правилам безопасности в тех или иных ситуациях, поэтому им решили рассказать о профессиях пожарного, полицейского и врача. И первым делом детвору повели на экскурсию в пожарную часть № 41. Здесь маленьких гостей встретил сержант внутренней службы Виталий Абрамов. Он рассказал о том, чем занимаются спасатели, как действуют при пожарах. Показал пульт, на который приходят вызовы, спецоборудование и технику. Один из мальчишек отважился примерить кислородный баллон, а другой продемонстрировал физподготовку. Особый восторг вызвала пожарная машина, которую дети детально исследовали, и каждый смог посидеть за рулём.Дошколятам рассказали о том, что нельзя баловаться с огнём и как важно соблюдать правила пожарной безопасности.Фото из архива детского сада