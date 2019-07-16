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16 июля 2019, 12:46



Первая смена норильской детворы, отдыхавшей в анапских санаториях «Вита» и «Премьера», вернулась домой.

- В Анапе отдыхало по 50 ребят в санаториях «Вита» и «Премьера», - рассказывает Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования УОиДО. - По традиции первая смена возвращается в Норильск частично, сюда приехало только 46 ребятишек из двух лагерей. Остальные продолжили отдых с родителями на материке. Сегодня же в лагеря отправилась вторая смена, которая вернётся к началу учебного года 27 августа, завершив летнюю оздоровительную кампанию. По словам самих ребят, первая смена прошла замечательно, они остались довольны. В «Вите» дети смогли реализовать свои творческие и лидерские способности. Последнее особенно было важно для старших ребят. Они работали в активе лагеря, участвовали в выборах в государственную думу республики «Виталия». Не скучала детвора и в «Премьере». В этом лагере отдыхало два творческих коллектива: «Вдохновение» ЦВР Талнаха и «Импульс» центра развития личности «Старт». Юные танцоры смогли поучаствовать в хореографических конкурсах, которые проводятся в это время в Анапе, получив таким образом новый опыт. Фото Ирины Яринской

Просмотров:202 Загорелые и весёлые ребята высыпали гурьбой на посадочную площадку, где их с нетерпением ожидали родители. Соскучившиеся мамы и папы обнимали своих детей, которые взахлёб рассказывали о летней почти самостоятельной жизни на морском побережье.- В Анапе отдыхало по 50 ребят в санаториях «Вита» и «Премьера», - рассказывает Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования УОиДО. - По традиции первая смена возвращается в Норильск частично, сюда приехало только 46 ребятишек из двух лагерей. Остальные продолжили отдых с родителями на материке. Сегодня же в лагеря отправилась вторая смена, которая вернётся к началу учебного года 27 августа, завершив летнюю оздоровительную кампанию.По словам самих ребят, первая смена прошла замечательно, они остались довольны. В «Вите» дети смогли реализовать свои творческие и лидерские способности. Последнее особенно было важно для старших ребят. Они работали в активе лагеря, участвовали в выборах в государственную думу республики «Виталия». Не скучала детвора и в «Премьере». В этом лагере отдыхало два творческих коллектива: «Вдохновение» ЦВР Талнаха и «Импульс» центра развития личности «Старт». Юные танцоры смогли поучаствовать в хореографических конкурсах, которые проводятся в это время в Анапе, получив таким образом новый опыт.Фото Ирины Яринской