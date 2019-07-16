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16 июля 2019, 13:24

"Дети войны" получат удостоверения и нагрудные знаки.


Более 130 тысяч жителей края получат удостоверения и нагрудный знак «Дети войны», закон был принят на последней сессии Законодательного собрания. Под этот статус попадают пенсионеры от 1930 до 1945 годов рождения. Красноярское отделение КПРФ считает это решение своей победой.
- Это инициатива фракции КПРФ Заксобрания. Мы 8 лет добивались, чтобы был принят этот закон о статусе «Дети войны», решён вопрос по удостоверению и нагрудному знаку. При формировании бюджета на будущий год будем ставить вопрос, чтобы материальная помощь была дополнительно, - цитируют руководителя фракции КПРФ Законодательного собрания края Петра Медведева "Вести-Красноярск".
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    Список новостей

 16 июля 2019 
17:28   19 лет назад, 16 июля 2000 года, когда Норильск отмечал День города, не стало известного журналиста Игоря Домникова. 17:23   Бесплатную юридическую помощь окажут завтра всем желающим в норильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии края.
16:56   Северный киноархив переедет из Норильска в Красноярск. 16:50   В Красноярском крае величина прожиточного минимума за второй квартал увеличилась на 3,6 процента.
16:33   Главные события лета – День города и День металлурга – норильчане отпразднуют в эти выходные. 15:39   Хочешь работать? Учись! Центр занятости организует обучение безработных горожан по заявкам работодателей.
15:37   Наконец погреемся. До конца недели в городе простоит жара. 15:25   15 июля исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося норильчанина Владимира Терпогосова. Накануне старожилы города и молодогвардейцы провели уборку на старом погосте, где он похоронен.
14:57   «Норникель» обсудил итоги завершившейся зимней навигации в Арктике: производственная программа выполнена, все заявленные экспедиторами объемы тоже перевезены. 14:53   Фестиваль северной ягоды - 2019 каждому даст возможность стать автором арт-объекта, выполненного в экостиле.
14:49   Со "Скамейки" - на каникулы. Творческое объединение норильских актеров «АртЕль» после читки известной пьесы Александра Гельмана отправилось на отдых. 13:29   Недельное путешествие на плато Путарана за 196 тысяч рублей. Открыта продажа туров на Таймыр.
13:24   "Дети войны" получат удостоверения и нагрудные знаки. 13:19   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.
12:46   Первая смена норильской детворы, отдыхавшей в анапских санаториях «Вита» и «Премьера», вернулась домой. 12:32   Воспитанники детского сада "Снежинка" побывали в пожарной части.
11:33   Норильск готовится к Всероссийской переписи населения - 2020. 11:22   Курить в общественных местах закон запретил, но норильчане не сдаются.
10:40   Гостиница и торгово-досуговый центр с кинозалами появятся в Норильске.

 15 июля 2019 
16:53   Норильск помогает пострадавшим от наводнения в Иркутской области. 16:29   2700 горожан прибыли в субботу на четвёртый ПикНик «Город - это мы!»
16:26   Наш регион направил технику для ликвидации последствий паводков в Иркутской области. 15:55   На стадионе «Заполярник» прошёл культурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Раздвигая горизонты».
15:54   В Норильске прошёл второй этап соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:53   Больше 2500 норильчан преодолели двухкилометровую дистанцию четвёртого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».
15:52   Авиакомпания NordStar открыла дополнительный канал продажи авиабилетов: теперь - через контактный центр. 15:34   При поддержке компании «Норникель» состоялся крупнейший европейский опен-эйр науки и технологий - Geek Picnic.
15:34   В чемпионате Норильска по футболу новый лидер. 14:50   Норильчанин украл спасательный жилет из самолёта. Штраф может превысить его стоимость в пять раз
14:46   Морской терминал «Порт бухта Север» включён в схему территориального планирования страны. 14:39   Больше 150 административных материалов на водителей составили норильские автоинспекторы за прошлую неделю.
14:32   У Норильска самые высокие показатели по профзаболеваниям в крае. 13:35   В городе появились специальные урны.
13:12   Общественники остались довольны проверкой отдела по вопросам миграции норильской полиции. 11:22   Прокуратура Норильска защищает права горожан на взыскание заработной платы.
11:16   Купаться запрещено! Полицейские проинспектировали берег озера Долгое и напомнили норильчанам о правилах безопасности. 11:04   В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключения воды в домах.
11:01   567 норильских семей получают «президентские» выплаты на первого ребёнка.

 12 июля 2019 
18:01   Александр Симановский: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать». 17:38   Торопитесь зарегистрироваться! Завтра кинокомплекс «Родина» примет участие в «ПикНике» «Город – это мы!».
17:17   Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот. 17:14   Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.
17:09   Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации. 16:47   Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
16:35   В день рождения города и День металлурга в Норильске откроется ставшая уже традиционной продовольственная ярмарка. 16:34   Норильский городской суд вынес решение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр.
16:05   Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта. 15:49   Законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно.
15:31   Посоревноваться в подвижных конкурсах и попробовать свои силы в мастер-классах смогут маленькие норильчане в День города, 20 июля. 15:05   Сегодня завершился Петров пост. Православные отмечают праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.




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