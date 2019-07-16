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16 июля 2019, 13:24



"Дети войны" получат удостоверения и нагрудные знаки.

- Это инициатива фракции КПРФ Заксобрания. Мы 8 лет добивались, чтобы был принят этот закон о статусе «Дети войны», решён вопрос по удостоверению и нагрудному знаку. При формировании бюджета на будущий год будем ставить вопрос, чтобы материальная помощь была дополнительно, - цитируют руководителя фракции КПРФ Законодательного собрания края Петра Медведева "Вести-Красноярск".

Просмотров:158 Более 130 тысяч жителей края получат удостоверения и нагрудный знак «Дети войны», закон был принят на последней сессии Законодательного собрания. Под этот статус попадают пенсионеры от 1930 до 1945 годов рождения. Красноярское отделение КПРФ считает это решение своей победой.- Это инициатива фракции КПРФ Заксобрания. Мы 8 лет добивались, чтобы был принят этот закон о статусе «Дети войны», решён вопрос по удостоверению и нагрудному знаку. При формировании бюджета на будущий год будем ставить вопрос, чтобы материальная помощь была дополнительно, - цитируют руководителя фракции КПРФ Законодательного собрания края Петра Медведева "Вести-Красноярск".