Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39991

16 июля 2019, 13:29



Недельное путешествие на плато Путарана за 196 тысяч рублей. Открыта продажа туров на Таймыр.

В программе – озёра Лама и Капчук, горная река и полуостров Каменный, спиннинговая рыбалка с берега в устье горной реки Кыгам, треккинг-маршрут «Гора Фестивальная», рыбалка и знакомство с долганами, посещение Дудинки и этномузея, погружение в гидрокостюме в прозрачные воды местных озёр и многое другое. Цена – 196 тысяч рублей на человека. В стоимость тура входят: трансферы на автотранспорте, судне на воздушной подушке и вертолёте; проживание на комфортабельной базе на озере Лама; проживание в отеле «Норильск» (2 ночи) – стандартный 2-местный номер; вертолетная экскурсия; сопровождение опытных гидов и инструкторов; подарочный набор с местной рыбной и мясной продукцией. В ближайшее время на сайте туроператора появятся модификации туров на Таймыр в разных ценовых категориях. Как отмечают в пресс-службе туроператора, насыщенный тур на Таймыр с посещением плато Путорана будет интересен опытным путешественникам и всем поклонникам экотуризма. - Это путешествия для истинных ценителей уникальных маршрутов, поклонников тишины и чистоты, нетронутости и, конечно, красоты окружающей природы, – подчеркивают в компании. - В настоящее время туры на плато Путорана являются эксклюзивным предложением. Развитие турпотока в этот район ограничено как удаленностью и труднодоступностью, так и возможностями объектов размещения. Фото zen.yandex.ru

Просмотров:365 Природная достопримечательность Таймыра - плато Путорана, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из изюминок нового тура «Треккинг и рыбалка на плато Путорана», который сформирован туроператором TUI Россия. В рамках маршрута, рассчитанного на 8 дней и 7 ночей, туристы смогут увидеть все самое интересное на Таймыре, посетить самые красивые и труднодоступные водопады заповедника "Путоранский". Об этом сообщается на официальном портале туроператоров России.В программе – озёра Лама и Капчук, горная река и полуостров Каменный, спиннинговая рыбалка с берега в устье горной реки Кыгам, треккинг-маршрут «Гора Фестивальная», рыбалка и знакомство с долганами, посещение Дудинки и этномузея, погружение в гидрокостюме в прозрачные воды местных озёр и многое другое. Цена – 196 тысяч рублей на человека. В стоимость тура входят: трансферы на автотранспорте, судне на воздушной подушке и вертолёте; проживание на комфортабельной базе на озере Лама; проживание в отеле «Норильск» (2 ночи) – стандартный 2-местный номер; вертолетная экскурсия; сопровождение опытных гидов и инструкторов; подарочный набор с местной рыбной и мясной продукцией. В ближайшее время на сайте туроператора появятся модификации туров на Таймыр в разных ценовых категориях.Как отмечают в пресс-службе туроператора, насыщенный тур на Таймыр с посещением плато Путорана будет интересен опытным путешественникам и всем поклонникам экотуризма.- Это путешествия для истинных ценителей уникальных маршрутов, поклонников тишины и чистоты, нетронутости и, конечно, красоты окружающей природы, – подчеркивают в компании. - В настоящее время туры на плато Путорана являются эксклюзивным предложением. Развитие турпотока в этот район ограничено как удаленностью и труднодоступностью, так и возможностями объектов размещения.Фото zen.yandex.ru