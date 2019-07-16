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16 июля 2019, 13:29

Недельное путешествие на плато Путарана за 196 тысяч рублей. Открыта продажа туров на Таймыр.


Природная достопримечательность Таймыра - плато Путорана, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из изюминок нового тура «Треккинг и рыбалка на плато Путорана», который сформирован туроператором TUI Россия. В рамках маршрута, рассчитанного на 8 дней и 7 ночей, туристы смогут увидеть все самое интересное на Таймыре, посетить самые красивые и труднодоступные водопады заповедника "Путоранский". Об этом сообщается на официальном портале туроператоров России.
В программе – озёра Лама и Капчук, горная река и полуостров Каменный, спиннинговая рыбалка с берега в устье горной реки Кыгам, треккинг-маршрут «Гора Фестивальная», рыбалка и знакомство с долганами, посещение Дудинки и этномузея, погружение в гидрокостюме в прозрачные воды местных озёр и многое другое. Цена – 196 тысяч рублей на человека. В стоимость тура входят: трансферы на автотранспорте, судне на воздушной подушке и вертолёте; проживание на комфортабельной базе на озере Лама; проживание в отеле «Норильск» (2 ночи) – стандартный 2-местный номер; вертолетная экскурсия; сопровождение опытных гидов и инструкторов; подарочный набор с местной рыбной и мясной продукцией. В ближайшее время на сайте туроператора появятся модификации туров на Таймыр в разных ценовых категориях.
Как отмечают в пресс-службе туроператора, насыщенный тур на Таймыр с посещением плато Путорана будет интересен опытным путешественникам и всем поклонникам экотуризма.
- Это путешествия для истинных ценителей уникальных маршрутов, поклонников тишины и чистоты, нетронутости и, конечно, красоты окружающей природы, – подчеркивают в компании. - В настоящее время туры на плато Путорана являются эксклюзивным предложением. Развитие турпотока в этот район ограничено как удаленностью и труднодоступностью, так и возможностями объектов размещения.
Фото zen.yandex.ru
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    Список новостей

 16 июля 2019 
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13:24   "Дети войны" получат удостоверения и нагрудные знаки. 13:19   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.
12:46   Первая смена норильской детворы, отдыхавшей в анапских санаториях «Вита» и «Премьера», вернулась домой. 12:32   Воспитанники детского сада "Снежинка" побывали в пожарной части.
11:33   Норильск готовится к Всероссийской переписи населения - 2020. 11:22   Курить в общественных местах закон запретил, но норильчане не сдаются.
10:40   Гостиница и торгово-досуговый центр с кинозалами появятся в Норильске.

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16:26   Наш регион направил технику для ликвидации последствий паводков в Иркутской области. 15:55   На стадионе «Заполярник» прошёл культурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Раздвигая горизонты».
15:54   В Норильске прошёл второй этап соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:53   Больше 2500 норильчан преодолели двухкилометровую дистанцию четвёртого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».
15:52   Авиакомпания NordStar открыла дополнительный канал продажи авиабилетов: теперь - через контактный центр. 15:34   При поддержке компании «Норникель» состоялся крупнейший европейский опен-эйр науки и технологий - Geek Picnic.
15:34   В чемпионате Норильска по футболу новый лидер. 14:50   Норильчанин украл спасательный жилет из самолёта. Штраф может превысить его стоимость в пять раз
14:46   Морской терминал «Порт бухта Север» включён в схему территориального планирования страны. 14:39   Больше 150 административных материалов на водителей составили норильские автоинспекторы за прошлую неделю.
14:32   У Норильска самые высокие показатели по профзаболеваниям в крае. 13:35   В городе появились специальные урны.
13:12   Общественники остались довольны проверкой отдела по вопросам миграции норильской полиции. 11:22   Прокуратура Норильска защищает права горожан на взыскание заработной платы.
11:16   Купаться запрещено! Полицейские проинспектировали берег озера Долгое и напомнили норильчанам о правилах безопасности. 11:04   В городе продолжаются профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения и, как следствие, – отключения воды в домах.
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 12 июля 2019 
18:01   Александр Симановский: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать». 17:38   Торопитесь зарегистрироваться! Завтра кинокомплекс «Родина» примет участие в «ПикНике» «Город – это мы!».
17:17   Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот. 17:14   Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.
17:09   Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации. 16:47   Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
16:35   В день рождения города и День металлурга в Норильске откроется ставшая уже традиционной продовольственная ярмарка. 16:34   Норильский городской суд вынес решение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр.
16:05   Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта. 15:49   Законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно.
15:31   Посоревноваться в подвижных конкурсах и попробовать свои силы в мастер-классах смогут маленькие норильчане в День города, 20 июля. 15:05   Сегодня завершился Петров пост. Православные отмечают праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.




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