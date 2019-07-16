Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39992

16 июля 2019, 14:49



Со "Скамейки" - на каникулы. Творческое объединение норильских актеров «АртЕль» после читки известной пьесы Александра Гельмана отправилось на отдых.

Организаторы за три с половиной месяца познакомили норильских любителей театра почти с десятком оригинальных произведений современной драматургии. В формате театрального эскиза прошла и читка автобиографического романа «Белое на черном» писателя и журналиста Рубена Давида Гонсалеса Гальего. Это произведение было удостоено в 2003 году литературной премии «Букер - Открытая Россия» за лучший роман на русском языке. А на одной из недавних читок акткры и зрители собрали деньги на лечение актера Лаврений Сорокина. Встречи в «АртЕли» возобновятся после каникул в сентябре этого года. Руководить проектом будет режиссер Тимур Файрузов. С осени «артельщики», среди которых актеры Сергей Назимов, Николай Каверин, Дарья Дороготовцева, Марина Журило, Роман Лесик, Павел Авдеев, планируют не только устраивать читку и обсуждение пьес, но и веселые квартирники, мастер-классы, тренинги, лекции, выставки и творческие мастерские. А талантливые актеры Денис Ганин и Юлия Новикова после десяти лет служения на сцене Заполярного театра драмы приглашены работать в известный новосибирский театр «Красный факел». На прощание, блестяще представив с Николаем Кавериным пьесу «Скамейка», они признались, что часть их души остается в норильской «АртЕли». Фото Ирины Даниленко

Просмотров:147 Это был и вечер прощания с семейной парой любимых норильчанами актеров Заполярной драмы - Денисом Ганиным и Юлией Новиковой. Именно Денису и его единомышленнику режиссеру Тимуру Файрузову принадлежала идея читок пьес на зрителя по понедельникам на площадке караоке-бара Синема-Арт-Холла. Уже после первой встречи, когда 1 апреля этого года артисты представили пьесу известного молодого драматурга Ярославы Пулинович «Тот самый день», от зрителей не было отбоя. Пришлось делать дубль-читки, на которых в небольшой зал собиралось до 70 человек.Организаторы за три с половиной месяца познакомили норильских любителей театра почти с десятком оригинальных произведений современной драматургии. В формате театрального эскиза прошла и читка автобиографического романа «Белое на черном» писателя и журналиста Рубена Давида Гонсалеса Гальего. Это произведение было удостоено в 2003 году литературной премии «Букер - Открытая Россия» за лучший роман на русском языке. А на одной из недавних читок акткры и зрители собрали деньги на лечение актера Лаврений Сорокина.Встречи в «АртЕли» возобновятся после каникул в сентябре этого года. Руководить проектом будет режиссер Тимур Файрузов. С осени «артельщики», среди которых актеры Сергей Назимов, Николай Каверин, Дарья Дороготовцева, Марина Журило, Роман Лесик, Павел Авдеев, планируют не только устраивать читку и обсуждение пьес, но и веселые квартирники, мастер-классы, тренинги, лекции, выставки и творческие мастерские. А талантливые актеры Денис Ганин и Юлия Новикова после десяти лет служения на сцене Заполярного театра драмы приглашены работать в известный новосибирский театр «Красный факел». На прощание, блестяще представив с Николаем Кавериным пьесу «Скамейка», они признались, что часть их души остается в норильской «АртЕли».Фото Ирины Даниленко