Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39993

16 июля 2019, 14:53



Фестиваль северной ягоды - 2019 каждому даст возможность стать автором арт-объекта, выполненного в экостиле.

Конкурс «Эко-мы!» стартует 28 июля в рамках программы фестиваля. Принять в нём участие может каждый желающий, кому не терпится воплотить в жизнь свои идеи о создании эко-объектов: уличной скамейки, деревянной фигуры, беседки, навеса и так далее. Для этого нужно найти единомышленников, объединиться в команду (не более пяти человек) и создать свой арт-объект из подручного природного материала: дерева, листвы, сухостоя и так далее - в пределах территории базы. Возраст участников значения не имеет. Смелые идеи приветствуются. И не забудьте подать заявку на участие в конкурсе! Заявки принимаются до 20 июля включительно. Каждой команде выделят номерной участок для обустройства места отдыха. Номер участка разыгрывается с помощью лототрона, из которого представитель команды вытягивает купон с номером. Внимание! Информация о дате и месте розыгрыша участков будет сообщена дополнительно. Для оформления мест отдыха, определённых жеребьёвкой, выделяются определённые дни: с 9 часов утра 26 июля и до 13 часов 28 июля. К выполнению задания участники могут приступить в любое удобное время в рамках указанного промежутка. Конкурсанты должны иметь при себе средства индивидуальной защиты - перчатки, маски и инструмент, необходимый для выполнения задания. Материалы для оформления участка можно привезти с собой, но разрешается использовать и тот, который находится в свободном доступе на территории базы: поваленные деревья, ветки, листья. А вот спиливать деревья и наносить вред зелёным насаждениям строго запрещено! Каждый эко-объект оценивается по пятибалльной шкале по следующим критериям - практичность, экологичность, качество исполнения, эстетический вид и презентация проекта не более пяти минут. Жюри оценит работы в день проведения Фестиваля северной ягоды - 28 июля с 13 до 14 часов. Награждение победителей состоится в этот же день, сразу после подведения итогов. Форму заявки и положение о конкурсе можно найти, перейдя по ссылке http://www.norilsk-city.ru/86048/86559/index.shtml. Телефон для справок управления культуры 43-72-45, добавочный 2836. Фото Александр Ананьев

Просмотров:200 Меньше двух недель осталось до вкусного, яркого и полезного Фестиваля северной ягоды. Ещё немного - и горожане назначат друг другу свидание на лыжной базе «Оль-Гуль», где 27 и 28 июля пройдёт запоминающееся летнее событие, открывающее сезон созревания ягод.Конкурс «Эко-мы!» стартует 28 июля в рамках программы фестиваля. Принять в нём участие может каждый желающий, кому не терпится воплотить в жизнь свои идеи о создании эко-объектов: уличной скамейки, деревянной фигуры, беседки, навеса и так далее. Для этого нужно найти единомышленников, объединиться в команду (не более пяти человек) и создать свой арт-объект из подручного природного материала: дерева, листвы, сухостоя и так далее - в пределах территории базы. Возраст участников значения не имеет. Смелые идеи приветствуются. И не забудьте подать заявку на участие в конкурсе! Заявки принимаются до 20 июля включительно. Каждой команде выделят номерной участок для обустройства места отдыха. Номер участка разыгрывается с помощью лототрона, из которого представитель команды вытягивает купон с номером. Внимание! Информация о дате и месте розыгрыша участков будет сообщена дополнительно.Для оформления мест отдыха, определённых жеребьёвкой, выделяются определённые дни: с 9 часов утра 26 июля и до 13 часов 28 июля. К выполнению задания участники могут приступить в любое удобное время в рамках указанного промежутка. Конкурсанты должны иметь при себе средства индивидуальной защиты - перчатки, маски и инструмент, необходимый для выполнения задания. Материалы для оформления участка можно привезти с собой, но разрешается использовать и тот, который находится в свободном доступе на территории базы: поваленные деревья, ветки, листья. А вот спиливать деревья и наносить вред зелёным насаждениям строго запрещено!Каждый эко-объект оценивается по пятибалльной шкале по следующим критериям - практичность, экологичность, качество исполнения, эстетический вид и презентация проекта не более пяти минут.Жюри оценит работы в день проведения Фестиваля северной ягоды - 28 июля с 13 до 14 часов. Награждение победителей состоится в этот же день, сразу после подведения итогов.Форму заявки и положение о конкурсе можно найти, перейдя по ссылке http://www.norilsk-city.ru/86048/86559/index.shtml. Телефон для справок управления культуры 43-72-45, добавочный 2836.Фото Александр Ананьев