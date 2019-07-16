Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39994

16 июля 2019, 14:57



«Норникель» обсудил итоги завершившейся зимней навигации в Арктике: производственная программа выполнена, все заявленные экспедиторами объемы тоже перевезены.

- Навигация была плодотворной. Существенных проблем с ледовой обстановкой не возникало. Производственная программа компании выполнена в полном объеме. Все заявленные экспедиторами объемы тоже перевезены, всего порядка 166 тысяч тонн. В том числе около 90 тысяч тонн социальных грузов. Прирост в сравнении с предыдущим годом - примерно 10 тысяч тонн, - подвел итоги навигации директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов. Рост грузопотока ожидается и в ближайшие три года. Это связано с реализацией модернизационных проектов компании в Норильске, сообщает kn51.ru. - В первую очередь это строительные грузы. Часть из них пойдет по реке, но и морских перевозок это тоже коснется, - уточнил Равиль Насыбуллов. - Дополнительно мы ожидаем порядка 80 тысяч тонн, что считаем существенным увеличением. Соответственно, планируем привлекать дополнительный флот. Значимость собственной транспортной инфраструктуры «Норникеля» определяет уникальная география производственных подразделений. Сейчас логистический комплекс включает в себя арктический флот из шести судов усиленного ледового класса, способных без помощи ледоколов преодолевать льды толщиной до 1,5 метра, морские терминалы в Мурманске и Архангельске, порт в Дудинке. Сухогрузный флот компании в течение всего года обеспечивает сообщение между портами Российской Арктики и Европы, доставку файнштейна из Норильска для дальнейшей переработки на мончегорскую площадку и поставки готовой продукции, материально-технические ресурсы для горняков и металлургов. Возможности морских судов и терминалов «Норникеля» в основном покрывают потребности компании и позволяют также оказывать услуги по доставке грузов другим организациям - в первую очередь речь идет о грузах для норильчан. - Мне кажется, сегодня получился откровенный диалог. Партнеры из экспедиторских и транспортных компаний не стеснялись задавать вопросы, которые по каким-то причинам не поднимали ранее. Они также услышали наши к ним пожелания. Будем вместе работать, чтобы сделать взаимодействие более эффективным для обеих сторон - и компании «Норникель», и группы операторов, которые решают серьезную задачу по доставке товаров народного потребления для жителей Норильска, в том числе работников нашей компании, - прокомментировал телекомпании «ТВ-21» результаты круглого стола директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля» Геннадий Агибалов. Фото https://www.nornickel.ru/

Просмотров:164 Обсуждение проходило в Мурманске в рамках круглого стола: «Норникель»: бизнес и логистика Севера», где присутствовали представители Мурманского, Архангельского, Заполярного транспортных филиалов «Норникеля», головного офиса компании и предприятий-партнеров.- Навигация была плодотворной. Существенных проблем с ледовой обстановкой не возникало. Производственная программа компании выполнена в полном объеме. Все заявленные экспедиторами объемы тоже перевезены, всего порядка 166 тысяч тонн. В том числе около 90 тысяч тонн социальных грузов. Прирост в сравнении с предыдущим годом - примерно 10 тысяч тонн, - подвел итоги навигации директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.Рост грузопотока ожидается и в ближайшие три года. Это связано с реализацией модернизационных проектов компании в Норильске, сообщает kn51.ru.- В первую очередь это строительные грузы. Часть из них пойдет по реке, но и морских перевозок это тоже коснется, - уточнил Равиль Насыбуллов. - Дополнительно мы ожидаем порядка 80 тысяч тонн, что считаем существенным увеличением. Соответственно, планируем привлекать дополнительный флот.Значимость собственной транспортной инфраструктуры «Норникеля» определяет уникальная география производственных подразделений. Сейчас логистический комплекс включает в себя арктический флот из шести судов усиленного ледового класса, способных без помощи ледоколов преодолевать льды толщиной до 1,5 метра, морские терминалы в Мурманске и Архангельске, порт в Дудинке. Сухогрузный флот компании в течение всего года обеспечивает сообщение между портами Российской Арктики и Европы, доставку файнштейна из Норильска для дальнейшей переработки на мончегорскую площадку и поставки готовой продукции, материально-технические ресурсы для горняков и металлургов. Возможности морских судов и терминалов «Норникеля» в основном покрывают потребности компании и позволяют также оказывать услуги по доставке грузов другим организациям - в первую очередь речь идет о грузах для норильчан.- Мне кажется, сегодня получился откровенный диалог. Партнеры из экспедиторских и транспортных компаний не стеснялись задавать вопросы, которые по каким-то причинам не поднимали ранее. Они также услышали наши к ним пожелания. Будем вместе работать, чтобы сделать взаимодействие более эффективным для обеих сторон - и компании «Норникель», и группы операторов, которые решают серьезную задачу по доставке товаров народного потребления для жителей Норильска, в том числе работников нашей компании, - прокомментировал телекомпании «ТВ-21» результаты круглого стола директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля» Геннадий Агибалов.Фото https://www.nornickel.ru/