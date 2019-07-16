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16 июля 2019, 15:25



15 июля исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося норильчанина Владимира Терпогосова. Накануне старожилы города и молодогвардейцы провели уборку на старом погосте, где он похоронен.

Норильские старожилы и молодёжь перед уборкой на погосте возложили цветы на мемориале Терпогосовых, священник Александр Попов отслужил панихиду по всем упокоившимся в нашей северной земле. Родные Владимира Терпогосова, которые живут во Владикавказе и Санкт-Петербурге, передали свою благодарность всем, кто деятельно хранит память об их славном предке, так много сделавшем для развития Норильского комбината. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:153 Главный инженер Норильского комбината, лауреат Сталинской премии Владимир Терпогосов - из яркой плеяды мончегорских специалистов «Североникеля», благодаря которым Норильск дал первый металл фронту. Талантливый инженер-металлург Терпогосов - руководитель никелевого производства, инициатор строительства медного завода, красавец и умница, прекрасный семьянин, спортсмен, любимец норильской молодёжи. Он внезапно скончался от обширного инфаркта на 39-м году жизни 23 апреля 1953 года в своем кабинете, когда исполнял обязанности начальника Норильского комбината. В последний путь его провожал весь город. Владимир Ваганович упокоился на старом погосте, рядом с могилой отца - фотографа из Владикавказа, участника Великой Отечественной войны Вагана Григорьевича Терпогосова, который, находясь в гостях в Норильске, ушёл за полгода до кончины своего замечательного сына.Норильские старожилы и молодёжь перед уборкой на погосте возложили цветы на мемориале Терпогосовых, священник Александр Попов отслужил панихиду по всем упокоившимся в нашей северной земле. Родные Владимира Терпогосова, которые живут во Владикавказе и Санкт-Петербурге, передали свою благодарность всем, кто деятельно хранит память об их славном предке, так много сделавшем для развития Норильского комбината.Фото Ирины Даниленко