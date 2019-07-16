Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39996

16 июля 2019, 15:37



Наконец погреемся. До конца недели в городе простоит жара.

Сегодня столбик термометра поднялся до 29 градусов по Цельсию, благодаря тому что Норильск находится в середине антициклона, который дарит сухую, ясную и жаркую погоду. На протяжении всей рабочей недели продержится настоящее летнее тепло, говорят синоптики: до 25-30 градусов днём и 15-20 – ночью. Осадки крайне маловероятны, хотя возможность грозы специалисты не исключили. Ветер, местами северный и порывами достигающий 7-12 м/с, не помешает комфортной погоде. В праздничные выходные тенденция сохранится, так что главные праздники – День города и День металлурга - Норильск встретит ярко, празднично и в буквальном смысле тепло. Фото Ирины Яринской

Просмотров:196 Прошлая неделя выдалась заметно прохладной, местами дождливой – сказалась серия циклонов, распространившихся над территорией России от Калининграда до Норильска. Многие горожане заранее попрощались с летом, решив, что на тепло рассчитывать в июле уже не придётся. И, к счастью, ошиблись.Сегодня столбик термометра поднялся до 29 градусов по Цельсию, благодаря тому что Норильск находится в середине антициклона, который дарит сухую, ясную и жаркую погоду. На протяжении всей рабочей недели продержится настоящее летнее тепло, говорят синоптики: до 25-30 градусов днём и 15-20 – ночью. Осадки крайне маловероятны, хотя возможность грозы специалисты не исключили. Ветер, местами северный и порывами достигающий 7-12 м/с, не помешает комфортной погоде.В праздничные выходные тенденция сохранится, так что главные праздники – День города и День металлурга - Норильск встретит ярко, празднично и в буквальном смысле тепло.Фото Ирины Яринской