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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:28 19 лет назад, 16 июля 2000 года, когда Норильск отмечал День города, не стало известного журналиста Игоря Домникова.
17:23 Бесплатную юридическую помощь окажут завтра всем желающим в норильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии края.
16:56 Северный киноархив переедет из Норильска в Красноярск.
16:50 В Красноярском крае величина прожиточного минимума за второй квартал увеличилась на 3,6 процента.
16:33 Главные события лета – День города и День металлурга – норильчане отпразднуют в эти выходные.
15:39 Хочешь работать? Учись! Центр занятости организует обучение безработных горожан по заявкам работодателей.
15:37 Наконец погреемся. До конца недели в городе простоит жара.
15:25 15 июля исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося норильчанина Владимира Терпогосова. Накануне старожилы города и молодогвардейцы провели уборку на старом погосте, где он похоронен.
14:57 «Норникель» обсудил итоги завершившейся зимней навигации в Арктике: производственная программа выполнена, все заявленные экспедиторами объемы тоже перевезены.
14:53 Фестиваль северной ягоды - 2019 каждому даст возможность стать автором арт-объекта, выполненного в экостиле.
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