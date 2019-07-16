Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39997

16 июля 2019, 15:39



Хочешь работать? Учись! Центр занятости организует обучение безработных горожан по заявкам работодателей.

По словам специалистов центра занятости населения Норильска, они готовы организовывать учебные курсы. «Мы проводим опросы работодателей на предмет их потребности в работниках тех или иных специальностей, рассматриваем поступающие от предприятий заявки на обучение, оцениваем базу вакансий территории, а также ориентируемся на предложения образовательных учреждений города», - отметили в ЦЗН города. На основе этого и формируется перечень программ профессионального обучения и дополнительного образования. К сожалению, заявок от работодателей поступает недостаточно. Так, по некоторым, казалось бы, нужным городу профессиям, например машинист бульдозера или крана, уже несколько лет не организуется обучение не только из-за возможных трудностей с последующим трудоустройством, но и в связи с отсутствием мест для производственной практики учащихся, обязательной при обучении по рабочим профессиям. В числе прошедших обучение по направлению службы занятости безработных граждан есть и те, кто уже заключил договор с работодателем на обучение с последующим трудоустройством. Центром занятости заключены трёхсторонние договоры несколькими предприятиями группы «Норникель» и корпоративным университетом. Обучение оплачивает работодатель, а центр занятости выплачивает стипендию соискателям, получившим направление на обучение. Всего в первом полугодии в нашем городе были направлены на обучение 102 безработных гражданина, завершили его 87 человек. Процент трудоустройства после окончания обучения достигает 80%. В горячую десятку востребованных профессий по данным на 1 июля вошли сварщики, продавцы, повара, водители, крепильщики, электрослесари, электромонтажники. Фото Ирины Яринской

Просмотров:171 В первом полугодии 50 безработных норильчан были направлены на обучение по заявкам 11 работодателей. Самые популярные профессии, по которым организовано обучение: повар, продавец, электрогазосварщик, водитель автобуса.По словам специалистов центра занятости населения Норильска, они готовы организовывать учебные курсы. «Мы проводим опросы работодателей на предмет их потребности в работниках тех или иных специальностей, рассматриваем поступающие от предприятий заявки на обучение, оцениваем базу вакансий территории, а также ориентируемся на предложения образовательных учреждений города», - отметили в ЦЗН города. На основе этого и формируется перечень программ профессионального обучения и дополнительного образования.К сожалению, заявок от работодателей поступает недостаточно. Так, по некоторым, казалось бы, нужным городу профессиям, например машинист бульдозера или крана, уже несколько лет не организуется обучение не только из-за возможных трудностей с последующим трудоустройством, но и в связи с отсутствием мест для производственной практики учащихся, обязательной при обучении по рабочим профессиям.В числе прошедших обучение по направлению службы занятости безработных граждан есть и те, кто уже заключил договор с работодателем на обучение с последующим трудоустройством. Центром занятости заключены трёхсторонние договоры несколькими предприятиями группы «Норникель» и корпоративным университетом. Обучение оплачивает работодатель, а центр занятости выплачивает стипендию соискателям, получившим направление на обучение.Всего в первом полугодии в нашем городе были направлены на обучение 102 безработных гражданина, завершили его 87 человек. Процент трудоустройства после окончания обучения достигает 80%. В горячую десятку востребованных профессий по данным на 1 июля вошли сварщики, продавцы, повара, водители, крепильщики, электрослесари, электромонтажники.Фото Ирины Яринской