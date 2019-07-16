Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39998

16 июля 2019, 16:33



Главные события лета – День города и День металлурга – норильчане отпразднуют в эти выходные.

Тем временем от Гвардейской площади в 11.00 стартует велоэстафета по Ленинскому проспекту. С 12 до 17 часов от Гвардейской по Октябрьской площади развернутся выставки мотоциклов и производственной техники предприятий «Норникеля». В 12.00 в районе ул. Советской, 5, начнёт работу продовольственная ярмарка. Покупателей ждут до 20 часов. В 13 и 15 часов кинотеатр «Родина» приглашает на открытые показы из фонда «Енисей кино», а с 14 до 16 в Книжном дворике на Ленинском проспекте, 20а, для детей будут организованы творческие мастерские. К главной сцене, что на Комсомольской площади, зрителей приглашают к 13.30. После награждения победителей вело- и легкоатлетических эстафет поприветствовать и поздравить норильчан с праздниками выйдут первые лица города и компании «Норникель». В 14.15 начнётся концерт Юлии Литош – участницы телепроекта «Голос». После горожан порадуют «Корпорация звёзд» и караоке-фест. А в 18.00 на сцену выйдет певица Валерия. В воскресенье, 21 июля, праздник продолжится во всех районах города. В Центральном районе на площади Комсомольской с 13.30 до 21.00 пройдут конкурсные и концертные программы с участием творческих коллективов Норильска, общественных организаций и рок-групп. В 13 часов от кафе «Поляна» стартует «Парад невест», который финиширует на площади Комсомольской и завершится дефиле. В 16 часов клуб служебного собаководства представит дог-шоу с участием любимых питомцев, апогеем которого станет пробег собак крупных пород клуба ездового спорта N.Sledogs. В 17 часов откроется фестиваль уличного кино. А после норильские байкеры продемонстрируют виртуозное владение мототехникой. Завершит День города концерт норильских рок-групп. Музей Норильска и художественная галерея приглашают на день открытых дверей. С 11 до 19 все желающие смогут принять участие в познавательной квест-игре, познакомиться с постоянными и временными экспозициями. В Талнахе праздничная программа развернется на площади Горняков. С 14 часов начнут работу развлекательные интерактивные площадки. Мастера и мастерицы Большого Норильска представят арт-подарки ручной работы на выставке-продаже. В 15 часов жителей и гостей района поздравят творческие коллективы города. Для маленьких зрителей в 15.45 состоится развлекательная программа «Я люблю свой город» с конкурсами, викторинами и призами. В 16.15 кавер-банда Barista порадует любителей музыки исполнением популярных песен. С 17.00 до 18.00 на улице Спортивной будет представлена мототехника от мотообъединения «Русские мотоциклисты» совместно со Всероссийским мотоклубом «Ночные волки». Завершит программу молодёжная дискотека «Точка отрыва» от DJ Timon. Талнахский филиал музея с 13 до 18 часов предоставит горожанам возможность пройти квест-игру и посмотреть различные выставки. Также сотрудники музея проведут бесплатные автобусные экскурсии по району. Отправление экскурсионных групп в планируется на 15 и 16 часов от Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10). В Кайеркане старт праздничных мероприятий намечен на 14.00. Праздник откроет карнавальное театрализованное шествие «Город детства». Построение праздничных колонн начнётся с 13.45 (ул. Шахтёрская, 12), шествие проследует по улице Шахтёрской до площади Ледового дворца. Принять участие в карнавале могут все желающие, главное условие – отличное настроение и яркий театрализованный образ. В мероприятии задействованы актёры уличного театра абсурда «В ожидании солнца» (руководитель Марина Акишина). В 14.15 на уличной сцене Ледового дворца состоится детская театрализованная программа «Поляна сказок». В 14.40 в концертной программе «Мы вместе!» выступят участники любительских объединений КДЦ «Юбилейный», артисты и авторы-исполнители из Норильска и Кайеркана. Параллельно с концертной программой на площади развернутся разнообразные интерактивные площадки. Кульминацией праздничной программы в 16.00 станет выступление российской эстрадной певицы Валерии. А завершится городской праздник дискотекой. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:246 В субботу, 20 июля, череду мероприятий откроют легкоатлетические эстафеты на стадионе «Заполярник». Они начнутся в 9.30. Здесь же в 13.00 пройдут массовые старты, а с 14.00 – спортивный праздник «Норникеля». Будут работать интерактивные зоны мини-футбола, фитнеса, кроссфита, армреслинга и другие.Тем временем от Гвардейской площади в 11.00 стартует велоэстафета по Ленинскому проспекту. С 12 до 17 часов от Гвардейской по Октябрьской площади развернутся выставки мотоциклов и производственной техники предприятий «Норникеля».В 12.00 в районе ул. Советской, 5, начнёт работу продовольственная ярмарка. Покупателей ждут до 20 часов. В 13 и 15 часов кинотеатр «Родина» приглашает на открытые показы из фонда «Енисей кино», а с 14 до 16 в Книжном дворике на Ленинском проспекте, 20а, для детей будут организованы творческие мастерские.К главной сцене, что на Комсомольской площади, зрителей приглашают к 13.30. После награждения победителей вело- и легкоатлетических эстафет поприветствовать и поздравить норильчан с праздниками выйдут первые лица города и компании «Норникель». В 14.15 начнётся концерт Юлии Литош – участницы телепроекта «Голос». После горожан порадуют «Корпорация звёзд» и караоке-фест. А в 18.00 на сцену выйдет певица Валерия.В воскресенье, 21 июля, праздник продолжится во всех районах города. В Центральном районе на площади Комсомольской с 13.30 до 21.00 пройдут конкурсные и концертные программы с участием творческих коллективов Норильска, общественных организаций и рок-групп.В 13 часов от кафе «Поляна» стартует «Парад невест», который финиширует на площади Комсомольской и завершится дефиле. В 16 часов клуб служебного собаководства представит дог-шоу с участием любимых питомцев, апогеем которого станет пробег собак крупных пород клуба ездового спорта N.Sledogs.В 17 часов откроется фестиваль уличного кино. А после норильские байкеры продемонстрируют виртуозное владение мототехникой. Завершит День города концерт норильских рок-групп.Музей Норильска и художественная галерея приглашают на день открытых дверей. С 11 до 19 все желающие смогут принять участие в познавательной квест-игре, познакомиться с постоянными и временными экспозициями.В Талнахе праздничная программа развернется на площади Горняков. С 14 часов начнут работу развлекательные интерактивные площадки. Мастера и мастерицы Большого Норильска представят арт-подарки ручной работы на выставке-продаже. В 15 часов жителей и гостей района поздравят творческие коллективы города. Для маленьких зрителей в 15.45 состоится развлекательная программа «Я люблю свой город» с конкурсами, викторинами и призами. В 16.15 кавер-банда Barista порадует любителей музыки исполнением популярных песен. С 17.00 до 18.00 на улице Спортивной будет представлена мототехника от мотообъединения «Русские мотоциклисты» совместно со Всероссийским мотоклубом «Ночные волки». Завершит программу молодёжная дискотека «Точка отрыва» от DJ Timon.Талнахский филиал музея с 13 до 18 часов предоставит горожанам возможность пройти квест-игру и посмотреть различные выставки. Также сотрудники музея проведут бесплатные автобусные экскурсии по району. Отправление экскурсионных групп в планируется на 15 и 16 часов от Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10).В Кайеркане старт праздничных мероприятий намечен на 14.00. Праздник откроет карнавальное театрализованное шествие «Город детства». Построение праздничных колонн начнётся с 13.45 (ул. Шахтёрская, 12), шествие проследует по улице Шахтёрской до площади Ледового дворца. Принять участие в карнавале могут все желающие, главное условие – отличное настроение и яркий театрализованный образ. В мероприятии задействованы актёры уличного театра абсурда «В ожидании солнца» (руководитель Марина Акишина).В 14.15 на уличной сцене Ледового дворца состоится детская театрализованная программа «Поляна сказок». В 14.40 в концертной программе «Мы вместе!» выступят участники любительских объединений КДЦ «Юбилейный», артисты и авторы-исполнители из Норильска и Кайеркана. Параллельно с концертной программой на площади развернутся разнообразные интерактивные площадки. Кульминацией праздничной программы в 16.00 станет выступление российской эстрадной певицы Валерии. А завершится городской праздник дискотекой.Фото Владимира Макушкина