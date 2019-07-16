Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39999

16 июля 2019, 16:50



В Красноярском крае величина прожиточного минимума за второй квартал увеличилась на 3,6 процента.

На заседании краевого правительства была установлена новая величина прожиточного минимума (ВПМ), используемая при расчёте мер социальной поддержки граждан. В целом в крае за второй квартал 2019 года ВПМ составила 12 682 рубля, увеличившись на 3,6% к предыдущему кварталу. При этом ВПМ для центральных и южных районов составила 12 038 рублей, в районах Крайнего Севера – 17 332 рубля, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 14 226 рублей. Основной причиной увеличения величины прожиточного минимума стал сезонный рост цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 10,8 %), рыбу (на 3,8%), молоко и говядину (2,6–2,9%). Комментируя это решение, председатель правительства региона Юрий Лапшин напомнил, что оно повлечёт определённый рост расходов бюджета: «У нас есть ряд мер социальной поддержки, привязанных к величине прожиточного минимума, на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей в год. И увеличение ВПМ соответствующим образом отразится на росте расходных обязательств бюджета. Но, с другой стороны, мы не можем не реагировать на реальное изменение текущих цен». Также на заседании правительства внесли изменения в постановление, уточняющее порядок проведения конкурса на должность руководителя Фонда капитального ремонта в части возможности проведения повторного конкурса, если по итогам первого победитель не определился. Фото https://bash.news

Просмотров:158 На заседании краевого правительства была установлена новая величина прожиточного минимума (ВПМ), используемая при расчёте мер социальной поддержки граждан. В целом в крае за второй квартал 2019 года ВПМ составила 12 682 рубля, увеличившись на 3,6% к предыдущему кварталу. При этом ВПМ для центральных и южных районов составила 12 038 рублей, в районах Крайнего Севера – 17 332 рубля, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 14 226 рублей.Основной причиной увеличения величины прожиточного минимума стал сезонный рост цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 10,8 %), рыбу (на 3,8%), молоко и говядину (2,6–2,9%). Комментируя это решение, председатель правительства региона Юрий Лапшин напомнил, что оно повлечёт определённый рост расходов бюджета: «У нас есть ряд мер социальной поддержки, привязанных к величине прожиточного минимума, на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей в год. И увеличение ВПМ соответствующим образом отразится на росте расходных обязательств бюджета. Но, с другой стороны, мы не можем не реагировать на реальное изменение текущих цен».Также на заседании правительства внесли изменения в постановление, уточняющее порядок проведения конкурса на должность руководителя Фонда капитального ремонта в части возможности проведения повторного конкурса, если по итогам первого победитель не определился.Фото https://bash.news