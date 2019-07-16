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16 июля 2019, 16:56



Северный киноархив переедет из Норильска в Красноярск.

Таймырский плёночный фильмофонд начнёт свой переезд на материк – из Норильска в Красноярск - и разместится в фильмохранилище «Енисей кино». Проект приурочен к 85-летию края и реализуется при поддержке министерства культуры Красноярского края. Многие годы северные киноматериалы были недоступны для широкой аудитории. Ещё в советское время в Норильске был создан заполярный филиал «Енисей кино», куда направлялись фильмокопии. При закрытии филиала всю киноплёнку переместили в норильский кинотеатр «Родина», где она и хранится до нынешнего времени. Идея возвращения и оцифровки норильского киноархива возникла давно, и только сейчас такая возможность появилась. Как сообщили в краевом министерстве культуры, в настоящее время достигнуты договорённости с норильским кинокомплексом «Родина» и согласован список материалов для передачи (всего 469 фильмокопий). - Особую ценность для истории Красноярья составляют документальные киноленты, которые снимались и демонстрировались на киноустановках Красноярского края. Но плёнка – хрупкий носитель, требующий специальных условий хранения и ухода, но даже при особой бережливости со временем приходит в негодность. Нам крайне важно не только для сохранности, но и для повышения доступности киноматериалов перенести их на цифровые носители, – рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. 22 июля специалисты «Енисей кино» вылетят в Норильск для сопровождения проекта. Ценный интеллектуальный груз транспортируют в Дудинку и дальше по реке в Красноярск. В столицу края он придёт во второй половине августа. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:149 Таймырский плёночный фильмофонд начнёт свой переезд на материк – из Норильска в Красноярск - и разместится в фильмохранилище «Енисей кино». Проект приурочен к 85-летию края и реализуется при поддержке министерства культуры Красноярского края.Многие годы северные киноматериалы были недоступны для широкой аудитории. Ещё в советское время в Норильске был создан заполярный филиал «Енисей кино», куда направлялись фильмокопии. При закрытии филиала всю киноплёнку переместили в норильский кинотеатр «Родина», где она и хранится до нынешнего времени.Идея возвращения и оцифровки норильского киноархива возникла давно, и только сейчас такая возможность появилась. Как сообщили в краевом министерстве культуры, в настоящее время достигнуты договорённости с норильским кинокомплексом «Родина» и согласован список материалов для передачи (всего 469 фильмокопий).- Особую ценность для истории Красноярья составляют документальные киноленты, которые снимались и демонстрировались на киноустановках Красноярского края. Но плёнка – хрупкий носитель, требующий специальных условий хранения и ухода, но даже при особой бережливости со временем приходит в негодность. Нам крайне важно не только для сохранности, но и для повышения доступности киноматериалов перенести их на цифровые носители, – рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.22 июля специалисты «Енисей кино» вылетят в Норильск для сопровождения проекта. Ценный интеллектуальный груз транспортируют в Дудинку и дальше по реке в Красноярск. В столицу края он придёт во второй половине августа.Фото Ирины Даниленко