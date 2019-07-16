Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40001

16 июля 2019, 17:23



Бесплатную юридическую помощь окажут завтра всем желающим в норильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии края.

Получить консультационную помощь можно будет по адресу: Центральный район, ул. Комсомольская, 31а, каб. 310. Фото http://boguchansky-raion.ru

Просмотров:155 В число услуг, которые смогут получить обратившиеся, входят консультирование по вопросам потребительского характера, составление претензий, исковых заявлений, разъяснение процедуры предъявления претензии и подачи искового заявление в суд и многое другое.Получить консультационную помощь можно будет по адресу: Центральный район, ул. Комсомольская, 31а, каб. 310.Фото http://boguchansky-raion.ru