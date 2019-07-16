Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40002

16 июля 2019, 17:28



19 лет назад, 16 июля 2000 года, когда Норильск отмечал День города, не стало известного журналиста Игоря Домникова.

Родом из Томска, он в конце 1970-х учился на филфаке Томского университета, в 1981 году приехал в Норильск, работал в многотиражке "Норильский строитель", до середины 1990-х блистал как автор лучших материалов в городской газете "Заполярная правда". Уехав с Севера, стал редактором отдела спецпроектов в столичной "Новой газете". После критических публикаций о вице-губернаторе Липецкой области Сергее Доровском журналист был зверски избит в подъезде своего дома вечером 12 мая 2000 года и умер в больнице спустя два месяца, не приходя в сознание. Коллеги из "Новой газеты" назвали в честь Домникова отдел спецпроектов, в котором он работал. На кладбище в Люблино, где похоронен Игорь, поставили памятник - скрещённые журналистские перья образуют символический крест... Рядом с сыном время спустя упокоился и его отец Александр Сергеевич Домников. В Москве сейчас живут мама Игоря, жена и сын с невесткой и двумя детьми, одного из которых назвали в честь дедушки Игорем. В мае ему исполнилось бы 60 лет... Фото Ирины Даниленко

Просмотров:261 Родом из Томска, он в конце 1970-х учился на филфаке Томского университета, в 1981 году приехал в Норильск, работал в многотиражке "Норильский строитель", до середины 1990-х блистал как автор лучших материалов в городской газете "Заполярная правда". Уехав с Севера, стал редактором отдела спецпроектов в столичной "Новой газете". После критических публикаций о вице-губернаторе Липецкой области Сергее Доровском журналист был зверски избит в подъезде своего дома вечером 12 мая 2000 года и умер в больнице спустя два месяца, не приходя в сознание. Коллеги из "Новой газеты" назвали в честь Домникова отдел спецпроектов, в котором он работал. На кладбище в Люблино, где похоронен Игорь, поставили памятник - скрещённые журналистские перья образуют символический крест... Рядом с сыном время спустя упокоился и его отец Александр Сергеевич Домников. В Москве сейчас живут мама Игоря, жена и сын с невесткой и двумя детьми, одного из которых назвали в честь дедушки Игорем.В мае ему исполнилось бы 60 лет...Фото Ирины Даниленко