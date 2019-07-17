Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40003

17 июля 2019, 10:01



Управляющим компаниям Норильска поручили еженедельную дезинсекцию.

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелёвой обсудили ситуацию с грызунами. Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора Красноярского края представили доклад об эпизоотической обстановке. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что за 2019 год в отдел поступило 31 обращение о наличии мышей и крыс. При этом увеличилось количество жалоб граждан на несоблюдение сроков вывоза мусора (15 за 2019-й, в то время как в 2018-м было всего одно). Специалисты обратили внимание, что грызуны являются источником многих особо опасных инфекционных заболеваний. В связи с этим участники заседания приняли несколько важных решений. По информации пресс-службы администрации города, управляющие компании Норильска должны организовать возможность еженедельной очистки, дезинфекции и дезинсекции мусоропроводов и промывание металлических сборников отходов, установить достаточное количество мусоросборников на контейнерных площадках, провести инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по защите многоквартирных домов от грызунов. Мусорокамеры следует очищать и дезинфицировать не реже раза в сутки. Участники заседания обсудили и работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Руководитель «РостТеха» должен взять под личную ответственность ежедневный вывоз мусора. Фото Елены Белаловой

Просмотров:158 На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелёвой обсудили ситуацию с грызунами. Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора Красноярского края представили доклад об эпизоотической обстановке.Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что за 2019 год в отдел поступило 31 обращение о наличии мышей и крыс. При этом увеличилось количество жалоб граждан на несоблюдение сроков вывоза мусора (15 за 2019-й, в то время как в 2018-м было всего одно). Специалисты обратили внимание, что грызуны являются источником многих особо опасных инфекционных заболеваний.В связи с этим участники заседания приняли несколько важных решений. По информации пресс-службы администрации города, управляющие компании Норильска должны организовать возможность еженедельной очистки, дезинфекции и дезинсекции мусоропроводов и промывание металлических сборников отходов, установить достаточное количество мусоросборников на контейнерных площадках, провести инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по защите многоквартирных домов от грызунов. Мусорокамеры следует очищать и дезинфицировать не реже раза в сутки.Участники заседания обсудили и работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Руководитель «РостТеха» должен взять под личную ответственность ежедневный вывоз мусора.Фото Елены Белаловой