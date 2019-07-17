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17 июля 2019, 11:02



Прокуратура проверила норильские детские сады. Найдены нарушения.

Заведующим детскими садами внесены представления об устранении выявленных нарушений с требованием привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре города. Фото Ирины Яринской

Просмотров:121 Прокурорские проверки прошли с привлечением специалистов территориального отдела в Норильске управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Инспектировали исполнение законодательства при организации питания воспитанников детсадов города. В ходе выездных проверок 11 дошкольных учреждений выявлен ряд санитарно-эпидемиологических нарушений по соблюдению требований к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде. В частности, используется посуда со сколами и повреждённой эмалью, продукты и пищевое сырьё хранятся без полной информации на маркировках. Отсутствует контроль за температурным режимом. В отдельных детских садах не обеспечено хранение суточной пробы готовой продукции, в том числе пакетированных молочных изделий, в течение не менее 48 часов. Об этом сообщает сайт прокуратуры края.Заведующим детскими садами внесены представления об устранении выявленных нарушений с требованием привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в прокуратуре города.Фото Ирины Яринской